Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović je ove godine imala više prilično bizarnih izjava. Tako je na primjer u jednom intervjuu rekla da joj je jedna od trauma zbog života u Jugoslaviji, ta što nije mogla da bira između više vrsta jogurta.

Foto: 24sata.info

I 2018. godinu obilježili su lapsusi i blamaže političara iz regiona. Međutim, jedna osoba se izdvojila kao apsolutni pobjednik u kategoriji najvećeg “blamiranja”.



Pogledajte koji su nas to političari nasmijali svojim izjavama.



Dodik



Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je zaprepastio nepoznavanjem istorije. Naime, on je prisustvovao prezentaciji mozaika glavne kupole Hrama Svetog Save u Beogradu i tom prilikom je rekao nešto zbog čega su mnogi ostali zatečeni.



– Nalazimo se na mjestu gdje je Sveti Sava pogubljen – rekao je Dodik, previdjevši da Sveti Sava nije pogubljen, niti da je umro na Vračaru, već da je umro u Velikom Trnovu u Bugarskoj.







Plenković i lopta



Hrvatski premijer Andrej Plenković je dobio loptu na poklon od norveške premijerke Erne Solberg i riješio da se malo napravi važan pred njom. On je zavrtio loptu na prstu, ali mu je ona pobjegla i završila pravo na glavi njegovog šefa kabineta.













Edi Rama, modna ikona



Na Samitu o Balkanu u Londonu, svi su gledali samo u albanskog premijera. Edi Rama nas je već navikao na neuobičajen stil. Ovog puta je uz teget odjelo iskombinovao bijele patike, koje nikako nisu priličile događaju.





Foto: I.M.J./RAS Srbija



Izetbegović pravi selfije u džamiji



Bošnjački član Predsedništva BiH Bakir Izetbegović je prisustvovao džuma namazu u Sultan Ahmedovoj džamiji u Zenici. Brojni vjernici su ga u džamiji molili za “selfije”, što nikako nije prikladno takvom mjestu.





Foto: 072info/Instagram



Kolinda i jogurt



Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović je ove godine imala više prilično bizarnih izjava. Tako je na primjer u jednom intervjuu rekla da joj je jedna od trauma zbog života u Jugoslaviji, ta što nije mogla da bira između više vrsta jogurta.



– Odrasla sam u komunizmu i nisam htjela ništa drugo nego da izađem iz toga. Htjela sam da budem slobodna. Htjela sam da imam mogućnost da u dućanu biram između raznih vrsta jogurta – izjavila je Kolinda Grabar Kitarović, na šta su joj mnogi odgovorili na društvenim mrežama navodeći upravo razne brendove jogurta koje su se mogle naći u radnjama u to vrijeme.





Foto: RAS Srbija



Đukanović i Tramp



Američki predsjednik Donald Tramp očigledno ima nešto protiv crnogorskih lidera. Najprije je gurnuo premijera Duška Markovića na samitu NATO 2017. godine, a prošle godine je nastradao crnogorski predsjednik Milo Đukanović, koga je Tramp udario laktom.







I opet Kolinda



Apsolutni pobjednik blamiranja je hrvatska predsjednica i to najviše zbog ponašanja za vrijeme Svjetskog prvenstva u fudbalu u Rusiji.Tamo je ona bez blama ulazila u svlačionicu kod fudbalera i grlila ih i ljubila, takođe grlila je i francuskog predsjednika Emanuela Makrona, a pjevala je i pjesme proustaškog pjevača Marka Perkovića Tompsona.





(SB)