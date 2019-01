Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da bi zajednička sjednica vlada RS i Srbije trebalo da bude održana u februaru.

Cvijanovićeva je navela da će se sada ići u dalju konkretizaciju iniciranih i započetih projekata, jer su određene stvari pokrenute u avgustu u Trebinju, kada je bila premijer.



"To su važni projekti u energetici, odnosno izgradnja hidroelektrana Foča i Paunci", rekla je Cvijanovićeva za "Glas Srpske".



Ona je dodala da je RS zahvalna Srbiji za projekte koje je posljedih godina realizovala i imala sluha za određene potrebe u RS, a pri tome se nije miješala u njena unutrašnja pitanja, te napomenula da će odlični odnosi RS i Srbije nastaviti da se unapređuju.



Cvijanovićeva je istakla da će RS u skorijoj budućnosti jačati, postajati sve stabilnija, te svjesnija sebe, kapaciteta i potencijala, kao i da svoj 27 rođendan dočekuje politički i ekonomski stabilna, te da će i ove godine biti dostojanstveno i svečano obilježen.



"Svečani defile postaje tradiocionalan, akademija to već jeste. Proslava će biti prožeta elementima kroz koje ćemo reći da smo ponosni i vječni, što je i moto ovogodišnje manifestacije. Fokus ćemo staviti na identite i ponos zbog njega, te na budućnost i spremnost da tim putem idemo hrabro", precizirala je Cvijanovićeva.



Ona je poručila da će 9. januara biti proslavljen bez obzira na sve napade u čijoj pozadini je nastojanje da se ospori činjenica da je Srpska nastala prije Dejtona.



Cvijanovićeva je naglasila da je Republika Srpska dokazala političku stabilnost formiranjem vlasti poslije izbora i usvajanjem budžeta, što nije uspjela ni Federacija BiH ni nivo BiH, odakle i javno stižu ucjene za formiranje Vijeća ministara.



"Na niovu BiH nemamo namjeru da funkcionišemo po principu koalicije, već da najbolje predstavimo Srpsku i doprinesemo njenom razvoju. Bilo bi mnogo lakše da je Vijeće ministara uspostavljeno, ali ako oni koji najviše brane BiH i prave lažnu sliku o njoj kao prelijepoj zemlji ne žele da bude formirana vlast, u redu. Neće ni biti", rekla je Cvijanovićeva.



Ona je ocijenila da ljudima u političkom Sarajevu, prevashodno u bošnjačkim političkim partijama, ne odgovara da dođe nova garnitura iz Republike Srpske, već žele da zadrže postojeće ministre, koji više nemaju nikakav legitimitet da tamo sjede, a cilj je da ih zadrže kao ikebane i onemoguće drugim političkim snagama da dođu i rade svoj posao.



Govoreći o svojim planovima i ciljevima za narednu godinu, Cvijanovićeva je navela da se mora nastaviti jačati međuinstitucionalna saradnja u čemu ulogu predsjednika RS vidi kao ključnu.



"Institucije RS moraju da govore jednim glasom, da koordinišu aktivnosti i da nikada ne izgube iz vida zadatak da jačaju Srpsku", poručila je Cvijanovićeva, te dodala kako je sigurna da će novi premijer Radovan Višković sa svojim kabinetom uspjeti da ispuni što je i zacrtao u programu rada za naredni period.



Kada je riječ o posljednjim dešavanjima u Banjaluci koji se tiču pokreta "Pravda za Davida", Cvijanovićeva je rekla da je došlo do eskalacije stanja jer se oni koji su tražili odobrenje protesta nisu pridržavali zakona koji su za sve obavezni.



"Izašli su iz tih okvira, uradili što su uradili, a Banjaluka ne može da bude zarobljenik toga. Nikome se ne sprečava da iskaže nezadovoljstvo, protestuje, okuplja se, ali sve mora da bude u skladu sa zakonom. Ko god pravi nered i ne poštuje zakon, moraće da snosi posljedice", rekla je Cvijanovićeva.



Ona je navela da tragično da jedna politička partija, u ovom slučaju PDP, zloupotrebljava bilo čiju smrt, posebno mladića.



Kada je riječ o posjeti ruskog predsjednika Vladimira Putina Beogradu 17. januara, Cvijanovićeva kaže da joj je drago što Putin dolazi u Srbiju, uz napomenu da RS ima dobre odnose sa Rusijom, te da će nastojati da i dalje njeguje te partnerske odnose.

