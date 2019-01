Stranke iz Sarajeva opet pokušavaju da zaobiđu izborne pobjednike u Republici Srpskoj da bi našle za sebe povoljniju strukturu djelovanja na nivou BiH, ocijenio je predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Milorad Dodik / 24sata.info

Dodik je naveo da se to vidi iz izbjegavanja formiranja Savjeta ministara, koje je bilo realno moguće završiti do kraja prošle godine.



"Imaju problem što sam ja član Predsjedništva i ne mogu me zaobići. Drugi je problem što su u delegaciji u Domu naroda od pet, koje šalje Narodna skupština, četiri iz SNSD-a, a znamo da svaku odluku koju donosi parlament BiH mora da potvrdi Dom naroda", rekao je Dodik za ATV.



On je podsjetio i na zakonsku obavezu Predsjedništva BiH da u roku od 15 dana od formiranja kolegijuma Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH predloži kandidata za predsjedavajućeg Savjeta ministara.



Dodik je naglasio da su s tim ciljem održane konsultacije sa političkim partijama, ali da Savjet ministara, ipak, nije formiran.



"Ne pravimo nikakve koalicije na nivou BiH. Idemo kao reprezentacija sa zastavom i dresom Republike Srpske i samo nas na taj način mogu prihvatiti", istakao je Dodik.



On je napomenuo da je smatrao sasvim normalnim da zastava Republike Srpske bude istaknuta tamo gdje se on kao predstavnik tog entiteta nalazi, kao i zastave ostala dva konstitutivna naroda, ali da to očigledno nekima predstavlja problem.



"Sada postoji zastava Srpske ispred, a ne samo u mom kabinetu, a nisu više istaknute dvije zastave BiH, koje su predstavljele BiH i FBiH koja tu zastavu prihvata kao svoju", rekao je Dodik.



On je dodao da još na sjednicama Predsjedništva nije bilo dramatičnih političkih pitanja, ali da se nameće pitanje Akcionog plana za članstvo u NATO-u /MAP/.



"Rekao sam da u Predsjedništvu ne postoji konsenzus o tome i da ono neće donijeti odluku o prihvatanju MAP-a. Onda su se usmjerili na priču o Savjetu ministara ne bi li pokušali da tu nađu nekoga od Srba ko bi glasao u Savjetu ministara u tehničkom mandatu za koje se zna kako su radili u protekle četiri godine", rekao je Dodik i istakao da je ponosan što niko od predstavnika Srba nije prisustvovao sjednici Komisije za NATO integracije BiH.



Dodik je konstatovao da je BiH vježbalište o izgradnji države i državnih sistema i zemlja u kojoj je Ustav bitno narušen od visokih predstavnika.



"Na dnevni red će doći odredba Ustava u kojoj se kaže da BiH ima ovlaštenja koja su joj izričito data Ustavom, dok je sve ostalo dato entitetima. BiH po tome ne može imati Sud i Tužilaštvo, jer to nije izričito dato, kao ni Agenciju za istrage i zaštitu ili Oružane snage", naglasio je Dodik.



On je napomenuo da je najviše nadležnosti preneseno u periodu od 2001. do 2005. godine, a da se najteže prenošenje desilo u fiskalnom sistemu formiranjem jedinstvene službe indirektnih poreza.



"U Dejtonskom mirovnom sporazumu mi smo fiskalni subjekt, a računi BiH trebalo bi da se pune samo dotacijama sa entitetskog nivoa", podsjetio je Dodik i poručio da će u budućnosti morati da se pozabavi ovom reformom koja je bila nepoštena.





(24sata.info)