Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u velikom novogodišnjem intervjuu za portal "Espreso.rs" govorio je između ostalog o odnosu sa predsjedavajućim Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom, ali i o protestima grupe "Pravda za Davida" u Banjaluci.

Foto: 24sata.info

Odgovarajući na pitanje novinara o Dodikovoj izjavi da Velika Britanija kroz slučaj ubistva banjalučkog studenta Davida Dragičevića pokušava da ruši njega, a onda i predsjednika Srbije, Vučić je podsjetio da između dvojice političara postoji dogovor.



"Dodik je nekad na mitinzima govorio protiv mene. Ali kad sam postao predsjednik Vlade, mi smo napravili dogovor. Mi smo napravili dogovor da Srbija mora da pomaže Republici Srpskoj i Srbija je pomogla u teškom trenutku, Dodik to zna. Srbija je pomagala u izgradnji škola, bolnica, vrtića, puteva, autoputa, a mnogo toga je u planu. Mi imamo dogovor da nikad više, kao nepisano pravilo, a kao u zakon da je upisano, da nikad Republika Srbija ne ide protiv Srpske, niti da Srpska ide protiv Srbije", naglasio je Vučić.



Dodao je da to treba shvatiti kao strateško opredjeljenje koje mora da izdrži mnoga iskušenja.



"Da ja sad ulazim u nešto, da se postavljam kao mnogo bolji, niti mogu, niti hoću. Nemam pravo da mu naređujem, ali imam pravo da ga saslušam i da ga molim i kažem mu: "Mile, dragi prijatelju, samo da bude mir", ali da mu kažem više od toga nema smisla. Uvijek sam speman da čujem: "Aleksandre, molim te, možeš li to i to". Takvo poštovanje koje gajiš prema Repubici Srpskoj ti ne daje mogućnost i pravo da budeš tutor, niti da tražiš nešto više od toga. Mislim da je to svakom jasno", poručio je Vučić.



Na pitanje novinara kako se, kao čovjek, osjećao kada je vidio da su tokom protesta u Banjaluci uhapšeni roditelji ubijenog banjalučkog studenta Davida, Vučić je kazao kako ga se dovodi u situaciju da kao predsjednik Srbije komentariše nešto što ne bi trebalo da komentariše i nije prijatno.



"Nemam ni namjeru, ni želju, ni mogućnost da se miješam u rad organa Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Želim Republici Srpskoj stabilnost, mir i dobru budućnost", kazao je predsjednik Srbije, te dodao:



"Uvjeren sam da će predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik naći rešenja o porodici koja je neutješna, koja je izgubila sina i u da će u budućnosti naći spokoj i mir i znati šta se desilo s njihovim djetetom, jer strašno je teško reći nekom ko je izgubio svoje dijete da nikad neće saznati kako ga je izgubio".

(24sata.info)