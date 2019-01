Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je u intervjuu Srni da je veoma važno da su svi politički subjekti u RS zauzeli jedinstven stav kada je riječ o NATO putu i s toga taj stav mora da bude poštovan i prihvaćen u okviru BiH.

Željka Cvijanović / 24sata.info

"Svi politički subjekti, i vlast i opozicija, u oktobru 2017. godine kada je u Narodnoj skupštini Republike Srpske donesena Rezolucija o neutralnosti, iznijeli su jedinstven stav u vezi sa NATO putem BiH - kako se bude ponašala Srbija i mi ćemo se ponašati na taj način i jednostavno tražimo da taj stav bude poštovan", rekla je Cvijanovićeva.



Na pitanje da li taj stav može da bude odbranjen i ispoštovan u zajedničkim institucijama BiH, predsjednica RS je naglasila da taj stav može i mora da se odbrani.



"Na šta bi ličilo da kao zemlja hoćete da se krećete u nekom pravcu a sa druge strane imate polovinu države koja smatra da to treba da bude riješeno na neki drugi način? S toga u BiH kao složenoj državnoj zajednici mora da postoji konsenzus o NATO integracijama da bi ona pristupila tom savezu", istakla je Cvijanović.



Ona je navela da nivo BiH mora da poštuje zvanični stav institucija Republike Srpske, pa tako i Rezoluciju o vojnoj neutralnosti.



"Narodna skupština kao najpozvanija da donosi takve akte, donijela je akt koji obavezuje sve nas, ne samo na nivou RS već i predstavnike RS koji funkcionišu na nivou Sarajeva, odnosno zajedničkih institucija. Svi smo dužni da se toga pridržavamo", rekla je Cvijanović u intervjuu Srni.



Kada je riječ o NATO integracijama, kaže Cvijanović, vremena su se mijenjala i donesene su razne odluke, jer su različita vremena upućivala da se drugačije posmatra to pitanje.



Ona je pojasnila da danas nije isti ambijent kao prije deset godina i jednostavno ne postoji saglasnost da se ide u aktivaciju Akcionog plana za članstvo (MAP) odnosno da se preko aktivacije MAP-a stigne do članstva u NATO.



"Kako će to izgledati kada se ljudi budu izjašnjavali o tom pitanju, kada dođe na red da se opredjeljuju putem referenduma ili slično, ostaje da se vidi za neko drugo vrijeme, ali Rezolucija o vojnoj neutralnosti je odluka ovog vremena, ona je za nas relevantna i obavezujuća i vjerujem da možemo da branimo taj stav", naglasila je Cvijanović.



Ona je navela da se u vezi sa NATO integracijama i aktivaciji MAP-a otvara mnogo tema koje govore o nedosljednosti i dvostrukim aršinima.



"Kada je počela ta priča o postavljanju uslova rečeno je da je rješavanje vojne imovine ključno. Nakon toga smo ušli u jedno totalno zagušenje, kontaminaciju cijelog ambijenta zato što su se donosile određene sudske presude s ciljem mijenjanja vlasništva nad nekom imovinom koja bi onda trebalo da služi za NATO put. Čisti aspurd je da vam neko postavi uslov a onda nakon sedam, osam ili devet godina kaže - eto, to više nije uslov, jer je taj neko prepoznao da postoje neke drugačije vibracije u zemlji.



Apsurd je i da otimate nekome imovinu za neki NATO put koji bi trebalo da bude dobrovoljan, kao i činjenica da se to prvi put radi u BiH. Treba da vam otme neko nešto da bi vam rekao sad ste vi na dobrovoljnom putu. Prema tome, puno je tu apsurda i s toga je veoma važno da smo mi u Republici Srpskoj zauzeli jedinstven stav da hoćemo da pratimo Srbiju", istakla je Cvijanović.





