Dva dana pred novogodišjje slavlje, održana je 2. sjednica Privremene administrativne komisije Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, na kojoj su korigirani koeficijenti zastupnika, a to u praksi znači da su plaće povećane u projesku za oko 600 KM.

Kako su mediji ranije pisali, sjednicu Komisije umjesto predsjednice sazvala je zamjenica, a obavijest o održavanju proslijeđena je 26. decembra poslije radnog vremena, sa naznakom da će se održati u četvrtak, 27. decembra sa početkom u 13 sati, što će reći da je prekršeno pravilo prema kojem se hitne sjednice ne mogu održati u vremenu kraćem od 24 sata nakon zakazivanja.



No, taj formalni aspekt neće biti jedini razlog zbog kojeg će se na prvoj sjednici Predstavničkog doma otvoriti rasprava o ovoj ilegalnoj sjednici i zatražiti poništenje svih predloženih odluka.



Prema informacijama "Slobodne Bosne" tome se protivi ne samo opozicija nego i znatan rukovodstva partija koje su formirale parlamentarnu većinu.



Kako je već objavljeno, rješenja sa uvećanim koeficijentima dobili su novi predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Elvir Karajbić (SDP) te predsjednici klubova SDP-a, DF-a, SBB-a, Naše stranke, Nezavisnog bloka i a-SDA, te je stoga jasno zašto se žurilo sa održavanjem sjednice.



Tako će Elvir Karajbić kao predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH primati uvećanu plaću počev od 27. novembra, a navodi se kako se time stavlja van snage rješenje od 14. decembra. Umjesto 2.457 KM kolika je osnovna plaća profesionalnih zastupnika (koeficijent 7,8) Karajbiću će biti isplaćivano 3.087 KM (po koeficijentu 9,8).



Veći koeficijent određen je i Damiru Mašiću koji će biti umjesto 7,8 kao predsjedniku Kluba SDP-a biti 8,2, odnosno plaća će mu se uvećati sa 2.457 na 2.583 KM. Ovaj obračun će mu se vršiti od 6. decembra, a ranije rješenje koje je izdaro 14. decembra će biti stavljeno van snage. Dakle, i u ovom slučaju obračun se vrši retroaktivno. Isto se odnosi i kada je u pitanju predsjednica Kluba DF-a Alma Kratina, kod koje je identičan slučaj kao kod Mašića.



Veće plaće, 2.583 umjesto 2.457 KM primat će i predsjednica Kluba Naše stranke Sabina Čudić, kao i predsjednica Kluba SBB-a Azra Hadžić-Bećirspahić. Interesantno je da se i njima primjena novog koeficijenta obračunava retroaktivno i to od 28. novembra, stavljanjem van snage rješenja od 14. decembra.



Irfan Durić, predsjednik Kluba poslanika a-SDA novi koeficijent i plaću će početi da prima od 18. decembra, čime mu se stavlja van snage rješenje doneseno 17. decembra, samo dan ranije. Novi koeficijent sa istim iznosom dobio je i Eldin Vrače, predsjednik Kluba Nezavisnog bloka, a njemu će se obračun za tu plaću od 2.583 KM, primjenjivati od 27. decembra, od dana donošenja, čime se stavlja van snage rješenje od 17. decembra kada mu je bila određena plaća kao profesionalnom poslaniku u iznosu od 2.457 KM.



Sva rješenja o novim plaćama potpisala je Nasiha Pozder (Naša stranka) kao zamjenica predsjednice Privremene administrativne komisije Predstavničkog doma Parlamenta FBiH. Tako osim što je prekršen Poslovnik o sazivanju sjednice radnog tijela, upitno je i donošenje rješenja sa datumima od 27. decembra, koji se primjenjuju čak i mjesec dana retroaktivno, i to i u slučajevima kada je na snazi bilo drugo rješenje o određivanju plaća. Ovim se jasno pokazuje da je cilj “na silu” održane sjednice Administrativne komisije bilo samo što hitnije povećanje plaća kadrovima SDP-a, Naše stranke, DF-a, SBB-a, Nezavisnog bloka i a-SDA.





