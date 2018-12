U sjedištu Republike Srpske u Istočnom Sarajevu održana je velika godišnja konferencija za novinare predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika.

Arhiv / 24sata.info

Na početku godišnje konferencije, Dodik se zahvalio novinarima za saradnju u prošloj godini i najavio neke nove projekte u 2019. godini, te rekao da će nastaviti da koračaju krupnim koracima i dalje.



"Kraj godine je vrijeme da se sumiraju važni događaji iz protekle godine i da se najave planovi i projekti za narednu godinu. U protekloj kampanji je bilo i oblika specijalnog rata i nedvosmisleno je da je postojalo miješanje stranog faktora u izborni proces", rekao je Dodik.



On je dodao da su Opšti parlamentarni izbori obilježili 2019. godinu.



"Bilo je raznih uplitanja u prošloj godini u izborni proces. Kad smo objelodanili da su Britanci uložili veliki novac za uticaj na izbore, svi su napadali nas. Međutim mi u Republici Srpskoj smo se bavili važnim elementima života. Bavili smo se infrastrukturnim projektima", izjavio je Dodik.



Istakao je da je ova godina bila apsolutno najbolja po pitanju broju zaposlenih u RS.



"Imamo povećanje zaposlenosti za 2,2 odsto", dodao je Dodik.



On je naglasio da je RS, u ovoj godini koja ističe, imala najveće anuitete za povrat zajmova.



"Naš anuitet u narednoj godini biće manji za 240 miliona KM što će omogućiti da naš budžet normalno funkcioniše", poručio je Dodik, te doda da će u 2019. godini cilj biti da prosječna plata bude 1.000 KM.



Dodao je da su u RS povećane penzije i da će se povećavati i dalje.



"Činili smo sve da završimo započete infrastrukturne projekte i mogu da se pohvalim da smo završili autoput '9 januar', a nastavićemo i raditi na koridoru do Drine. Ovu godinu obilježio je i projekat izgradnje Bolnice Srbije, koju smo otvorili", naveo je Dodik.



Predsjedavajući Predsjedništva BiH je dodo da se mnogo radilo da UKC Republike Srpske poprimi drugu dimenziju.



"Objedinili smo sve klinike na jednom mjestu. Nastavljamo i dalje da radimo kako bi on bio reprezentativan objekat", kaže Dodik.



Podsjetio je da je preko 130 miliona KM implementirano u sve opštine RS, te dodao da je Vlada Srbije odobrila Republici Srpskoj preko 20 miliona za realizaciju projekata.



On je istakao da će Republika Srpska raditi na sprečavanju ulaska migranata u BiH, i dodao da će biti preuzete efikasne mjere da se od ulaska migranata zaštiti Republika Srpska.



"Iduće godine radićemo i na tome da se BiH riješi prisustva visokog predstavnika kao i da se prekine angažman stranih sudija u Ustavnom sudu", rekao je Dodik.



Poručio je da će Republika Srpska učiniti sve da obezbjedi mir na ovim prostorima.



"Bavićemo se pitanjem ostvarivanja stausa kandidata ze EU i već smo mogli imati uslove da o tome razgovaramo da smo formirali Savjet ministara. Ali pošto smo zemlja apsurda i to pitanje se odužilo. RS je konstituisala vlast i implementirala izborne rezultate i odradila sav posao u vezi sa formiranjem zajedničkih institucija", naglasio je Dodik.



Dodik je na kraju konferencije poželio svima srećnu i uspješnu novu 2019. godinu i dodao da će Republike Srpska učiniti sve da njeni građani ovdje imaju sve što im je potrebno.



Predsjedavajući Predsjedništva na pitanje vezano za formiranje VMBIH rekao je da predsjedavajući treba da bude iz reda srpskog naroda, te da to bude Zoran Tegeltija.



"RS će dati svoje prijedloge, onako kako joj to pripada. Važno je još jednom naglasiti da tamo gdje on boravi mora da bude obilježje Republike Srpske", podvukao je još jednom Dodik.



Nakon konferencije, biće priređen novogodišnji prijem za urednike, novinare i ostale predstavnike medijskih kuća, saopšteno je iz Službe za odnose s javnošću Predsjedništva BiH



Dodik: U Sarajevu će me čuvati Policija RS-a



Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik odgovarajući na novinarsko pitanje da li je odlučeno ko će ga obezbjeđivati u Sarajevu, odgovorio je da je to odavno jasna stvar, te da će ga obezbjeđivati Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.



"Ukoliko to neko bude osporavao i ne moram da idem u Sarajevo. Neće me niko čuvati u koga nemam povjerenja", podvukao je Dodik.

(24sata.info / RTRS)