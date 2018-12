Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da Republika Srpska nikada neće dati saglasnost da BiH prizna nezavisnost Kosova i da će pratiti politiku Srbije po tom pitanju.

Arhiv / 24sata.info

On je izjabio da je Srbija u procesu priključivanja EU, iako se Zapad nepravedno i nekorektno odnosi prema Beogradu u vezi sa kosovskim pitanjem, te dodao da je "nazovi država Kosovo" vještački formirana.



Komentarišući pisma američkog predsjednika Donalda Trampa predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i zvaničniku Prištine Hašimu Tačiju i zainteresovanost Amerike da se uključi i rješavanje kosovskog pitanja, Dodik je rekao za "Kurir" da je Tramp i njemu poslao pismo u kome mu je čestitao nepostojeći praznik BiH.



"Odgovorio sam mu da meni nije trebalo ni da čestita, jer to nije moj praznik. Ipak, moja nada u Trampa nije iščezla. Čak se i u Srbiji smatralo da je Kosovo završena priča, a onda se aktuelna vlast sa Vučićem na čelu potrudila da to pitanje vrati na razmatranje, na pregovarački nivo", kaže Dodik.



Komentarišući za 17. januar najavljenu posjetu predsjednika Rusije Vladimira Putina Srbiji, Dodik je rekao da je to odlična vijest i da će tada i on biti u Beogradu.



"Očekujem da se tom posjetom potvrdi podrška i prijateljstvo srpskog naroda i Rusije", rekao je Dodik.



Na pitanje kako funkcioniše u Predsjedništvu BiH sa bošnjačkim i hrvatskim članovima Šefikom Džaferovićem i Željkom Komšićem, Dodik je rekao da je teško, kao što je teška i BiH koja može da živi jedino pod međunarodnim intervencionizmom.



Dodik je naveo da se kao teško održiv pokazuje pristup da se odlukama visokog predstavnika modelira BiH i dodao da je najveću štetu BiH nanio Pedi Ešdaun kao visoki predstavnik.



"U Sarajevu imaju inicijativu da mu se da ulica, dok ga Srbi smatraju najvećim zlotvorom i nesumnjivim međunarodnim kriminalcem. I mi da šetamo u Sarajevu njegovom ulicom? Eto, iz toga se vidi kako funkcioniše BiH", rekao je Dodik.



On je građanima Srbije poželio sve najbolje za Novu godinu, a predsjedniku Aleksandru Vučiću puno zdravlja i želje da nastavi da vodi Srbiju stabilnim putem.



(RTRS)