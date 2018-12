Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da svako iole politički i bezbjednosno pismen može lako da zaključi da su protesti u Banjaluci i u Beogradu koordinisani i da iza njih stoji strani faktor, prije svih Velika Britanija, čiji je cilj, kako kaže, rušenje vlasti u Republici Srpskoj i u Srbiji.

Arhiv / 24sata.info

Glavni motiv izazivanja nestabilnosti je, kako objašnjava za današnjii "Kurir", namjera Zapada da spriječi ruski uticaj na ovim prostorima.



"Britanija je odobrila šest miliona funti za sprečavanje ruskog uticaja ovdje. To znači da je taj novac upumpan u razne NVO, medije... da proizvede nestabilnost i ruše vlast u Beogradu i RS. Zašto neko misli da je mjera njihove politike prema Rusiji obavezujuća i za nas ovdje?! To ne može da bude", rekao je Dodik.



Komentarišući okupljanja pristalica grupe "Pravda za Davida" u Banjaluci, Dodik kaže da je taj pokret u pravu u dijelu koji se tiče insistiranja da se utvrdi istina o stradanju Davida Dragičevića.



"Na to može jedino da odgovori tužilaštvo, i poslije toga sud. Sve izvan toga, a tiče se političkih stavova i ocjena, nasrtaja na institucije i pojedince je neprihvatljivo. I dobiće svoj politički odgovor", rekao je Dodik.



Taj politički odgovor je, objašnjava, novi zakon i ukidanje tužilaštva koje je, kako kaže, pod upravom međunarodnog faktora i formiranje nekog novog.



"Očigledno postoji sprega. U tužilastvu odugovlače i neće da rade svoj posao kako bi se napravila atmosfera navodne odgovornosti izvršne vlasti za taj slučaj", kaže Dodik i objašnjava da izvršna vlast u RS ne imenuje tužioce ni sudije, već to radi Sarajevo.



Govoreći o protestima u Beogradu, Dodik kaže da je aktuelna vlast predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem zatekla beznadežnu situaciju, zemlju pred bankrotom, a da sad oni koji su je doveli u tu poziciju odjednom okupljaju narod i nude se kao alterantiva.



"Uvijek u Beogradu, kao i u Banjaluci možete naći nekoliko hiljada ljudi koji su nezadovoljni. A ti bi bili nezadovoljni gdje god živjeli. Srbija ima demokratske izbore, pa ti nezadovojni neka se za njih pripreme", rekao je Dodik.



Upitan da li sugeriše da su protesti u Banjaluci i Beogradu u nekoj vezi, Dodik odgovara "očigledno".



"Ovde izuzimam porodicu Dragičević. Razumijem povrijeđenost Davora Dragičevića i dok traga za istinom, ima moju podršku. Kad uđe u politiku, a nije nepoznato da su se oko njega političari okupili onda imamo problem. Naravno da strani faktor ima uticaj", kaže on.

(RTRS)