Srpska demokratska stranka (SDS) ističe da prijetnja tužiocima da će biti izbačeni iz kancalarija, koju je uputio Milorad Dodik, predstavlja vrhunac autokratije čovjeka koji je zarobio sve institucije, ali mu ni to nije dovoljno već želi da ih sravni sa zemljom i zabode u njih glogov kolac.

Milorad Dodik / 24sata.info

- To sve čini s ciljem da se predstavi pravednim skidajući sa sebe bilo kakav vid odgovornosti za slučaj Dragičević - saopćeno je iz SDS-a.



Iz SDS-a napominju da je to istovremeno i poziv na linč poslušnih i utjerivanje straha u kosti pokornim.



- I vrapci na grani znaju da je sve tužioce, sve sudije, sve čelne ljude MUP-a Republike Srpske postavio on sa svojim partijskim drugovima. Vezao im je i oči i usta i ruke. Ostavio je slobodne samo uši da mogu da čuju njegove naloge - stoji u saopćenju ove stranke.



Napominju da sada, kada se njihov nerad koji je plod diktata vrha režima vratio Dodiku kao bumerang i ugrozio njegovu poziciju, on poziva na obračun i to smatra vrhuncem demokratije.



S druge strane građani koji na miran način traže da se te iste institucije isčupaju iz ralja režima i počnu raditi u interesu naroda i države, Dodik proglašava rušiteljima i na njih šalje kordone policije.



- Uzalud se dvorske ulizice i čuvari lika i djela „velikoga vođe“ trude da opravdaju njegova nedjela. Jučerašnja Dodikova izjava je ništa drugo do poziv na nasilje i legalizovanje anarhije. Sada se vidi, na šta god je Dodik spustio ruku, tu se uhvatila rđa. Zato mu nismo dozvolili da njegova ruka dotakne SDS. Zato mu i poručujemo: Dalje ruke od naroda - saopćeno je iz SDS-a.





(FENA)