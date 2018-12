Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je Republika Srpska ponosna na to što je brzo formirala svoje instutucije i pokazala spremnost formiranja institucija na nivou BiH, te dodao da se imenovanje predsjedavajućeg Savjeta ministara može očekivati poslije Nove godine.

Milorad Dodik / 24sata.info

Komentarišući blokadu stranaka iz FBiH izbora Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg Savjeta ministara, Dodik je ocijenio za ATV da su to kalkulacije bošnjačke politike da bi riješili začarani krug u Federaciji.



Dodik je poručio da, ako stranke "iz FBiH hoće da skrnave BiH, neka je skrnave, naglasivši da se on neće znojiti za BiH".



"Čujem da pokušavaju da iskalkulišu da izbace SNSD kao mogućnost, to smo mogli već da čujemo. Mada, svi oni koji poznaju situaciju znaju da je grupa oko SNSD-a nezaobilazna zbog niza razloga. U Predstavničkom domu imaju devet poslanika, u Domu naroda četiri delegata SNSD-a. Ne vidimo način kako oni to mogu iskalkulisati. Ali Sarajevo je ono što sam već ranije rekao, krene se negdje da se nigdje ne dođe", istakao je Dodik.



On je naveo da se imenovanje predsjedavajućeg Savjeta ministara može očekivati poslije Nove godine.



"Optimistično bi bilo da bude krajem januara, vidjećemo. Oni će barem morati, što se tiče nas, objašnjavati zašto opstruišu stvar", poručio je Dodik.



(24sata.info)