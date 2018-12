Hrvatski premijer Andrej Plenković odbacio je optužbe da se Hrvatska miješa u unutarnje stvari Bosne i Hercegovine, istaknuvši kako je Hrvatska najveći prijatelj i zagovornik europskog puta BiH.

Arhiv / 24sata.info

- Zastarjele floskule o miješanju u unutarnje poslove odlučno odbacujem jer tu nema ničeg što bi izlazilo iz raširene prakse u međunarodnim odnosima u 21. stoljeću. Hrvatska je najveći prijatelj i zagovornik europskog puta BiH, a moja je Vlada tome dala posebno značajan doprinos. Kontinuitet mog zalaganja za europski put BiH poznat je i u vrijeme podnošenja zahtjeva za članstvo u EU početkom 2016., kada sam joj, zajedno s drugim hrvatskim zastupnicima u Europskom parlamentu, pomagao u svojstvu potpredsjednika Odbora za vanjske poslove – kazao je Plenković u intervjuu za Jutarnji list.



Ocijenio je kako su Hrvatska i BiH važni politički i trgovinski partneri te da Hrvatska ima ustavnu obavezu voditi posebnu skrb o Hrvatima u BiH.



- Podupiremo BiH u svim forumima, a na zajedničkoj sjednici Vlade i Vijeća ministara u Sarajevu prošle godine potpisano je pet ugovora, kao i važan ugovor o suradnji na europskim pitanjima. Hrvatska je Bosni i Hercegovini darovala i prijevod čitave pravne stečevine Europske unije na više od 160 tisuća stranica – naglasio je hrvatski premijer.



Istaknuo je kako "intenzitet ambicija pojedinih stranaka u BiH o tome kojom dinamikom ući u EU nije kod svih jednak".



- Ono što je u interesu BiH, ali i nas kao susjedne zemlje, jest da taj proces ide što brže. Želimo da europski put omogući gospodarski i socijalni napredak BiH te ojača funkcionalnost zemlje na način da budu ravnopravna sva tri konstitutivna naroda, kao i svi drugi koji žive u BiH. Ne može se tvrditi da je dobro to što se dogodilo na izborima, ako se ogromna većina Hrvata u BiH osjeća izigranom – kazao je Plenković.



Kada je u pitanju Deklaracija o pravima Hrvata u BiH, Plenković smatra kako je ona snažna podrška Hrvatima u BiH.



- Glede ravnopravnosti Hrvata kao konstitutivnog naroda u BiH, imamo problem o kojem sam govorio odmah nakon izbora. Riječ je o tome da nije dobro da Bošnjaci u Federaciji BiH svojim glasovima Hrvatima biraju njihovog člana Predsjedništva BiH. A na temelju analize izbornih rezultata, to se očito dogodilo. Stoga sam o ovome dva puta govorio na Europskom vijeću, a pitanje smo iznijeli i na Vijeću za vanjske poslove EU. Mi ćemo to ponovno stavljati na stol te inzistirati na pravednom rješenju kroz odgovarajuće izmjene izbornog zakonodavstva. Mislim da niz drugih članica EU, nakon naših intervencija, ima danas više razumijevanja za nužno rješavanje ovog problema – zaključio je hrvatski premijer.

(FENA)