Predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a Dragan Čović kazao je da će inzistirati na donošenju izmjena Izbornog zakona u Parlamentarnoj skupštini BiH, ali da je Središnje izborno povjerenstvo (SIP) BiH iskoristilo mogućnost da popuni određenu pravnu prazninu i da će to vjerojatno omogućiti da se neki procesi otvore.ž

Čović je izjavio da će stranka koju predvodi uvažiti odluku Centralne izborne komisije (CIK) BiH u vezi sa popunom Doma naroda Parlamenta FBiH.



- Mi se s tim konceptom ne slažemo, ali kao legalisti uvažit ćemo tu uputu. Osobno sam uvjeren da ćemo bez izmjena Izbornog zakona teško dobiti izvršnu vlast u Federaciji BiH, ali tu smo da tražimo zajednička rješenja i uveliko u zadnjih petnaestak dana pregovaramo unutar FBiH da bi se to rješenje pronašlo - izjavio je Čović u intervjuu za bh. izdanje Večernjeg lista.



Komentirajući najave nekih stranaka da će zbog nezadovoljstva odlukom SIP-a blokirati uspostavu vlasti, Čović je ustvrdio kako HDZ BiH neće pribjegavati takvim potezima, a da oni koji misle blokirati procese preuzimaju na sebe jednu veliku odgovornost "kao što su je preuzeli kada su u ime hrvatskog naroda birali hrvatskog člana Predsjedništva BiH".



- Izvršna vlast na razini BiH napravit će se, vrlo izvjesno, do kraja prvog mjeseca. U najvećem broju županija mislim da će ići istom dinamikom, a za federalnu vlast je uvjet Izborni zakon i što ga prije napravimo prije ćemo imati izvršnu vlast. Može to biti i za mjesec dana. To je sad stvar dogovora partnera, jer mi koalicijski kapacitet nećemo tražiti do onoga što nam izravno daju Ustav i zakon i tako i pregovaramo - poručio je Čović, dodajući da ne zna tko će sve biti u federalnoj vlasti, ali da će sigurno biti HNS.



Kaže da je HDZ spreman formirati vlast sa svima onima s kojima može naći zajednički jezik o uvažavanju legitimnog predstavljanja, konstitutivnosti i europskom putu.



Govoreći o slici koja je o njemu stvorena u dijelu javnosti kao neprijatelju Bošnjaka koji s Dodikom dijeli BiH, Čović je kazao da je to rezultat sustavnog djelovanja i nečije strategije koja je nekorektna i protiv interesa BiH, a koja je "djelomično pomogla da Bošnjaci izaberu dva člana Predsjedništva".



- Najbolje je raditi transparentno svoj posao i mislim da tada niti jedan Bošnjak neće imati razloga otvarati te sumnje koje su neki nabacili. Kolege iz Sarajeva su se potrudile da eliminiraju jednog partnera takvom komunikacijom i vjerujem da sada shvaćaju kako su pogriješili, jer bi im bilo bolje da imaju snažnijeg partnera među Hrvatima koji više štiti interese BiH, nego što im to uspijeva kroz ove neke zamjenske opcije - ustvrdio je Čović.



Na upit o mogućem rješenju situacije u mostarskom Aluminiju, Čović je kazao da je osigurano dovoljno prostora ovoj tvrtki da normalno funkcionira do kraja iduće godine te da je važno što će pokazati vanjska revizija Aluminija koja je u tijeku.



- Strateški partner se mora tražiti u situaciji kada Aluminij radi punim kapacitetom i zato smo i poduzeli sve ove prethodne mjere. Rok za to je kraj prve polovine iduće godine, kako bi nam ostalo šest mjeseci za provedbu cijelog procesa. Organizacijski i tehnološki će se neke stvari vjerojatno morati promijeniti i na tome se već radi, ali ključna odrednica je kako naći jednu višu fazu, kako bismo iz Aluminija isporučivali prerađen proizvod, a ne sirovinu ili polusirovinu. Mislim da oko toga imamo dovoljno iskustva. Sad je u rukama menadžmenta da iskoriste ovih 12 mjeseci, jer ih više nikada nećemo dobiti, da potpuno stabiliziramo tvrtku koja je od strateškog interesa za Hrvate i za BiH. Uvjeren sam da ćemo tu prigodu iskoristiti - poručio je predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a Dragan Čović.

