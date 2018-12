Predsjednik Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je večeras da su Srbija i Republika Srpska sve više jedno i da međusobna saradnja donosi fantastične rezultate.

Ana Brnabić / 24sata.info

"Čini mi se da smo mi sve više jedno. Otkada je naša odbojkaška reprezentacija krenula iz Banjaluke i imala pripreme u Republici Srpskoj, vratili smo se kao svetski šampioni. Mislim da je to primjer kako treba dalje da sarađujemo i kakve rezultate donosi to kada zajedno radimo", rekla je Brnabić u izjavi novinarima tokom donatorske večere u okviru humanitarne akcije 'S ljubavlju hrabrim srcima', koja se održava u Banjaluci.



Ona je navela da je Srbija donirala 250.000 eura za nabavku uređaja za robotski asistiranu rehabilitaciju djece sa poremećajima kretanja i da je pomogla i prošle godine.



"Pored toga, stvarno imamo veliki broj zajedničkih projekata i to je prelepo, zato što to pokazuje i da Srbija jača, i da Republika Srpska jača", rekla je Brnabić.



Ona je istakla da ekonomija u Republici Srpskoj funkcioniše dobro zahvaljujući odgovornom rukovodstvu, prvenstveno Miloradu Dodiku i Željki Cvijanović, jer bez njih Srbija ne bi ni imala priliku da podrži projekte koji su ovdje pokrenuti.



"Nadam se da će 2019. biti još bolja, da ćemo sarađivati još bliže", rekla je Brnabić.





