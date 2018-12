Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik sastao se danas u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem sa kojim je razgovarao o odnosima i saradnji dvije zemlje.

Foto: 24sata.info

- Mi želimo da što prije implementiramo izborne rezultate na nivou BiH. Ja sam predsjednika obavijestio da je u RS-u taj posao završen, da u drugom dijelu BiH - FBiH to ništa nije dosada urađeno, da ćemo imati zastoj u konstituisanju organa na nivou i BiH - rekao je Dodik na početku konferencije za novinare.



Istakao je kako je jučer istekao rok da Predsjedništvo BiH u skladu sa Ustavom i zakonom predloži i imenuje kandidata za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.



- Već vidimo opstrukcije na tom planu jer Predsjedništvo nije moglo da tu odluku donese zato što bošnjačka strana smatra da treba ići nešto polako, i to je dokaz da ne možemo da izvršavamo ni zakonske obaveze u tom pogledu - naglašava Dodik.



Ističe kako vjeruje da je cijeloj BiH važno da ima najbolje moguće odnose sa Srbijom.



- Srbija se pokazala kao stabilan partner u tom pogledu, ne samo ekonomski, nego i na planu ojačavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Srbija je bila uvijek precizna i jasna u tom pogledu - kazao je Dodik.



Vučić mu je, dodaje, nekoliko puta danas spomenuo da "poštuje Dejtonski sporazum, teritorijalni integritet i činjenicu da je BiH sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda, i da će svaki dogovor unutar BiH biti poštovan".



- Ja bih ponekad i zamolio što se tiče naših političkih prava u RS-u, pravo na samoopredjeljenje koje vidimo da međunarodni faktor dozvoljava nekim drugim narodima ovdje ili smatra da je to tako logično, onda je naravno logika i da se nama Srbima u RS-u i RS-u u cjelini počne priznavati to pravo na samoopredjeljenje. Zamolio bih gospodina Vučića da se u nekim budućim političkim razgovorima ojača taj pristup, jer smatram da je to sasvim legitimno i legalno. Ne da bi se urušavao teritorijalni integritet BiH, nego jednostavno da srpski narod na tom prostoru ima pravo, kao što trebaju da imaju naši ljudi na sjeveru Kosova isto to pravo - da se opredijele - dodaje Dodik.



Te teme će, tvrdi predsjedavajući Predsjedništva BiH, ostati dominantne i u vremenu koje dolazi.



- Što se tiče Kosova, i BiH odbija necivilizacijsko uvođenje taksi koje su vlasti u Prištini tako bezočno uradile. Što se tiče BiH, ona ostaje u statusu nepriznavanja Kosova kao nezavisne države. To je naša politika, jer smo mi rekli da ćemo politiku Srbije i dogovor Srbije i Prištine poštovati - poručio je Dodik.



Uvedene takse, dodaje, treba ukinuti što je prije moguće, jer je to nešto što konkretno urušava regionalnu sigurnost i stvara nove presedane.



- Ni BiH ni Srbija nisu postupile recipročno i preduzele neke druge mjere prema Kosovu, ali smatramo da je dovoljno da međunarodni faktor, koji je stvorio tu garnituru u Prištini, može na njega da utječe - kazao je Dodik.



Kada je u pitanju odnosa BiH i Srbije, istakao je kako ima nekoliko pitanja koja se trebaju rješavati u budućnosti.



- To je svakako pitanje granice, ali isto tako i nekih komunikacijskih dodira. Činjenica da se kroz istoriju može tačno evidentirati i jasno locirati da je bilo malo putnih pravaca usmjerenih iz BiH prema Srbiji i da su recimo mostovi koji se nalaze na Drini bili tek puka slučajnost ili građeni samo za potrebe lokalnog stanovništva - rekao je Dodik.



Odnosi koje grade RS i Srbija, ocjenjuje Dodik, najbolji su mogući do sada.



- To nije samo pitanje bratske ljubavi, nego i mnogih objekata koje gradimo, a evo sad ste mogli da čujete da je veoma važno i da je jedan od komunikacijskih prioriteta Srbije da se napravi spoj na rijeci Drini autoputne mreže koja dolazi iz RS-a - pojašnjava Dodik.



Naglašava kako je RS izgradila autoput Banja Luka - Doboj, te da vjeruje da će do polovine iduće godine biti postignut dogovor o izgradnji preostalih 96 kilometara od Doboja do Brčkog, i od Brčkog do rijeke Drine.



- Drago mi je što evo mogu da čujem i ovdje zainteresovanost Srbije da se napravi ta komunikacija. Želim isto tako da kažem da je za nas važno da se napravi spoj negdje kod Višegrada i da se gradi brza cesta prema Istočnom Sarajevu, kako bismo mogli da napravimo što je moguće više veze - konstatuje Dodik.



Naveo je kako je nezadovoljan činjenicom da bh. institucije sporo rješavaju pitanje procedura i dozvola za izgradnju mostova.



- Mi moramo to bitno da ubrzamo i ja sam preuzeo obavezu da ću to kao predsjedavajući Predsjedništva staviti na dnevni red i tražiti ubrzavanje tih pitanja - dodaje Dodik.





(24sata.info)