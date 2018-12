Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik sastao se danas u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o odnosima i saradnji dvije zemlje.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

U uvodnom obraćanju medijima nakon sastanka, Vučić je kazao da su dvojica sagovornika konstatovali da je trgovinska razmjena ove godine u porastu za 10,1 posto u prvih 10 mjeseci.



- Srbija je u BiH izvezla milijardu i 84 miliona eura vrijednosti, a uvezla 472 miliona eura. Dakle, nivo trgovinske razmjene samo u ovih 10 mjeseci je milijardu i 556 miliona. Mi vjerujemo da za dvije godine, možda čak i za godinu, možemo da dostignemo sumu od dvije milijarde - rekao je Vučić.



Prema njegovim riječima, to govori o tome koliko su dvije zemlje važne jedna drugoj i koliko toga zajednički mogu da naprave.



- Želio sam da gospodina Dodika obavijestim o tome šta se zbiva na Kosovu i Metohiji, koje je mjere preduzela Srbija i da mu se zahvalim za reakciju povodom uvođenja taksi na robu iz centralne Srbije i BiH - pojasnio je Vučić.



Naveo je kako mu se čini da racionalno i civilizovano reagovanje na "anticivilizacijske mjere, iako do sada nije urodilo plodom u smislu da Priština te mjere povuče, ali jeste urodilo da se čitava Evropa, Rusija, Kina, Amerika, dakle da je cijeli svijet saglasan u tome da te mjere moraju biti povučene, da su protupravne i veoma štetne za sveukupnu regionalnu stabilnost".



- Rekao sam mu da za nas period koji dolazi svakako nije lak i da nas očekuje mnogo izazova. Da poslije godine koja je bila veoma dobra, jedna od najboljih u našoj savremenoj istoriji, po pitanju ekonomskih rezultata, smanjenja javnog duga, smanjenja nivoa nezaposlenosti, rasta bruto domaćeg proizvoda, dakle po svim ključnim parametrima. Ali i sve to kada uradite i kada ste zadovoljni tim rezultatima, onda se kao neka sjenka nadvije to što se zbiva u našim odnosima sa Prištinom - kazao je Vučić.



Naglašava kako je u tom smislu Dodika zamolio za podršku.



- Rekao sam šta je to što ćemo mi da činimo, a to je da čuvamo mir, stabilnost. Ali također sam rekao i da ćemo, ukoliko bi bilo ko pokušao da provede pogrom ili uništenje našeg naroda, protjerivanje našeg naroda, da će Srbija biti u stanju da svoj narod zaštiti - pojasnio je Vučić.



Najavivši za posjetu premijerke Srbije Ane Brnabić Banjoj Luci, Vučić je kazao da će Srbija nastaviti svoju podršku RS-u.



- Ideja je da napravimo nešto što bi bio najveći zajednički spomenik ali na teritoriji gdje žive Srbi većinski i da to bude u Donjoj Gradini, da tu napravimo novi memorijalni kompleks sa muzejem. Da to bude osmišljeno na najbolji mogući način kako bi djeca i u Srbiji, i u RS-u, i u BiH mogla da uče kakvo se to zlo dogodilo u Jasenovcu, jer mi ne želimo da prihvatamo fabrikovanje činjenica i izmišljanje istina. Mi želimo da poštujemo one koji su stradali u prošlosti - istakao je Vučić.



Tokom sastanka razgovarano je i o autoputu Beograd - Bijeljina - Doboj - Banja Luka ili Beograd - Bijeljina - Brčko - Tuzla - Sarajevo.



- Ovaj drugi dio čekat ćemo BiH i njene odluke. Govorim o ovome što treba da ide kroz istočni dio RS-a i BiH i koji bi se negdje kod Višegrada spojio sa putem koji bismo mi pravili od Požege do Kotromana, to je 61 kilometar. Ovdje je riječ o 21 kilometru. Mi smo potpisali sve neophodne ugovore, Srbija je spremna da to izgradi, sve zajedno sa mostom u Rači. I očekujemo dalje da RS taj svoj dio, tih 96 kilometara od granice do Doboja uradi, a istovremeno se nadamo da će FBiH ili BiH u cjelini uraditi svoj dio od Bijeljine do Brčkog, odnosno od Brčkog do Tuzle i kasnije do Sarajeva, čime bismo povezali i Sarajevo sa Beogradom - rekao je Vučić.



I drugi krak bi, smatra predsjednik Srbije, zbog ljudi koji žive u Sandžaku bilo veoma važno da se pravi.



- Bilo bi veoma važno i zbog siromašnih ljudi, i Srba i Bošnjaka na istoku i RS-a i BiH da to uradimo. Ali to ne zavisi od nas, to zavisi prije svega od odluka koje se donose u Sarajevu. Mi smo na to i finansijski i tehničko-tehnološki i u svakom drugom smislu potpuno spremni - dodao je Vučić.





(24sata.info)