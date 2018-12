Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić rekao je da će Srbija uvijek biti uz Republiku Srpsku i da je RS danas za Srbiju možda čak i od većeg nacionalnog interesa od Kosova.

Foto: 24sata.info

Dačić je rekao na 10. Kongresu SPS-a u Beogradu, kojem prisustvuju i predsjednici SNSD-a Milorad Dodik i SP-a Petar Đokić, da je Srbija garant Dejtonskog sprazuma, kojem daje veliku podršku.



On je podsjetio da je Dejtonski sporazum ustanovio Republiku Srpsku, koja je najveće dostignuće srpskog naroda u 20. vijeku.



"Obaveza Srbije je da sarađuje sa Republikom Srpskom, ali i sa predstavnicima Srba u Hrvatskoj, Makedoniji i Crnoj Gori, te da štiti srpski narod. Niko ne može da je odvrati od toga", poručio je Dačić, koji je i ministar spoljnih poslova Srbije.



On je rekao je da se Srbija zalaže za Rezoluciju 1244 UN koja je jedini međunarodno-pravni dokument koji garantuje suverenitet i integritet Srbije.



Dačić je ponovio da Srbija nikad neće priznati nezavisno Kosovo i tako prihvatiti poniženje.



"Srbija ne smije i ne može biti ponižena. Može se prihvatiti samo neki pravedni kompromis", rekao je Dačić i naglasio da nema te sile koja može da prisili Srbiju da uđe u EU po cijenu da Kosovo i svoje državne i nacionalne interse, jer bi to bila "nečasna ponuda".



Dačić je rekao da Srbija želi u EU, ali dostojanstveno i bez štete po svoje državne i nacionalne interese.



"Srbija želi prijateljske odnose sa svim zemljama u svetu, kao i bratske odnose sa zemljama regiona. Ne treba da se mrzimo - ako smo zajedno onda smo jači", istakao je Dačić.



Prema njegovim riječima, Srbija se danas nalazi, što se tiče Kosova, u kritičnom trenutku i ova generacija treba da riješi pitanje dugotrajnog mira i stabilnosti.



"Danas nijedno rješenje za Kosovo ne može da bude doneseno bez učešća Srbije", naveo je Dačić.



On je rekao da se Priština ponaša "kao razmaženo derište ako ne dobije šta želi, a njeni politički roditelji ne pomišljaju da joj izvuku uši".



DačiĆ je podsjetio da je u posljednje vrijeme 12 zemalja povuklo priznanje Kosova, da Priština nije primljena u Unesko i Interpol i da to smeta njoj i njenim pokroviteljima, jer ne mogu da dobiju ono na čemu su decenijama radili, kršeći međunarodno pravo i optužujući Srbiju za genocid i etničko čišćenje.



On je zaključio da je srpski narod danas najveća žrtva etničkog čišćenja i genocida - i u Hrvatskoj, i u BiH i na Kosovu.

(RTRS)