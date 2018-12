(24SATA.INFO)

Žestoka rasprava vodila se danas u Skupštini RS između ministra unutrašnjih poslova RS Dragana Lukača i zastupnika PDP-a Draška Stanivukovića.

Ministar Lukač žestoko je odgovorio na optužbe Stanivukovića u vezi sa slučajem "Dragičević" i smjenom direktorke banjalučke Osnovne škole "Miloš Crnjanski" Vesne Banjac.



Stanivuković je tvrdio da je politički smijenjena direktorka banjalučke Osnovne škole “Miloš Crnjanski” Vesna Banjac, pozivajući Lukača da tu odluku ispravi.

Lukač je odgovorio Stanivukoviću, navodeći da je "Banjac žrtva poliitčkog rada Stanivukovića".



"Nemojte više da pričate o gospođi Banjac, vi ste je zloupotrijebili i zbog vas je žena smijenjena! Zloupotrijebili ste svu tu djecu gore. Zbog svojih političkih performansa koje pokušavate da pravite svuda na ulici, sada ste to počeli da radite u školi. Otkud vam to pravo – kazao je Lukač i dodao:



- Otkud ti pravo da ovdje izigravaš tužioca i sudiju i da ti pričaš o kvalifikaciji nekih djela, ko je uništio tuđe porodice i šta je radio. Na osnovu čega to radiš? To je stvar koja se vodi mjesecima, koju radi tužilaštvo i koja će na kraju dobiti svoju kvalifikaciju i znaće se šta je istina. Na toj priči si ti dobio mnoge od tih glasova o kojima pričaš stalno. Ovdje možeš da njih zastupaš u smislu da pričaš o politici, a ne da sudiš i presuđuješ. To će biti priča koja će se završiti u organima ove Republike gdje treba da se završi. Ili ove države, ako neko sutra hoće da preuzme taj predmet, neka ga preuzme, neka ga radi. Da si se pitao ti i neki pored tebe, do sada bi na Trgu 20 ljudi visilo zbog toga što su ih lažno optuživali – rekao je Lukač.

