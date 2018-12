Kantonalni odbor Demokratske fronte HNK osudio je otkazivanje konferencije za medije, koja je trebala biti održana u petak, povodom predstavljanja programa za doček Nove godine u Mostaru.

Foto: 24sata.info

"KO DF HNK najoštrije osuđuje staljinističko - komunističke metode pritisaka na grupu "Zabranjeno pušenje" od strane promotora politike Udruženog zločinačkog poduhvata, odnosno metode koje rezultiraju zabranom novogodišnjeg koncerta ove grupe u Gradu Mostaru.



Udbaški konvertiti, dojučerašnji komunisti preobučeni u odore nacionalista, zaneseni idejom rehabilitacije verbalnog delikta te idejom zabrane iznošenja slobodnog mišljenja i prava na politički stav, nastoje građanima Mostara uskratiti i novogodišnju zabavu, i to samo zbog toga što se ne slažu sa političkim stavom kojeg je nedavno izrazio Davor Šučić, frontmen grupe "Zabranjeno pušenje".



Mi u DF-u smatramo da su ovakvi pritisci na slobodne umjetnike sa stanovišta uljuđenih i demokratskih postulata, nedopustivi. Povijest nas uči tome da su nacisti i staljinisti u svojim krvavim pohodima prvo dolazili po umjetnike pa onda po druge politički, rasno, vjerski i nacionalno nepodobne građane.



Ukoliko, grupi "Zabranjeno pušenje" bude zabranjeno održavanje koncerta, i to uslijed pritisaka od strane totalitarne manjine, i ukoliko ta totalitarna manjina u konačnici uspije da odnese pobjedu nad voljom većine građana Grada Mostara, biti će to poraz cjelokupnog društva, ali u uvod u eliminaciju političkih neistomišljenika koja se od strane anticivilizacijskih i neevropskih politika i njihovih megafona, već uveliko najavljuje", saopšteno je iz DF-a.



Podsjećamo, otkazivanje konferencije za medije došlo je nakon intervjua koji je Oslobođenju dao lider grupe Zabranjeno pušenje Davor Sučić, poznatiji kao Sejo Sexon. Sexon je u intervjuu izjavio kako bi i on glasao za Željka Komšića na izborima za člana Predsjedništva BIH.



„Ja nisam Hrvat profila hrvatstva kakav Dragan Čović smatra hrvatstvom”, kazao je popularni pjevač za Oslobođenje.



Nakon Sučićevog intervjua, članovi tima Mostar 2024, putem društvenim mreža i slanjem SMS poruka otkazali su konferenciju za medije bez obrazloženja otkazivanja.



Prema pisanju lokalnih mostarskih portala, čak bi i koncert Zabranjenog pušenja za Novu godinu u Mostaru mogao biti otkazan.

