Srđan Mazalica, poslanik SNSD-a, zatražio je od Komisije Narodne skupštine RS za izbor i imenovanje da Draško Stanivuković, poslanik PDP-a, ponovo polaže zakletvu, jer je na sjednici parlamenta, umjesto izgovaranja riječi zakletve, slao poruke s mobilnog telefona.

Mazalica je u pisanom zahtjevu zatražio da bude organizovano ponovno polaganje zakletve za Stanivukovića, jer je na sjednici konstatovano da je Stanivuković prekršio skupštinski poslovnik.



Stanivuković je za "Nezavisne" kazao da se, "pošto je najveći problem Republike Srpske to što je koristio telefon", slaže da se po hitnom postupku riješi taj problem i da položi zakletvu ponovo.



"Ako smatraju da će biti bolje, ja ću je svaki dan polagati, ali imam jedan uslov, a to je da dok polažem zakletvu pored mene bude zastava RS", rekao je Stanivuković.



Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine RS, ranije je izjavio da će skupštinski kolegijum naknadno odlučiti o tome da li je potrebno organizovati ponovno čitanje zakletve, pošto je parlament i zvanično konstatovao da je u ovom slučaju došlo do kršenja Poslovnika.

U Poslovniku je navedeno da davanje svečane zakletve podrazumijeva čitanje naglas utvrđenog teksta i potpisivanje teksta zakletve.



Na video-snimku s konstitutivne sjednice Narodne skupštine vidi se da Stanivuković nije pročitao tekst zakletve, što je obaveza svakog poslanika, nego je slao poruke sa svog mobilnog telefona.





