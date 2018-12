Iako nisam mogao vjerovati ni u ludilu, ipak se desilo da pet “odvažnih” kukavica u Centralnoj izbornoj komisiji BiH podlegne političkom pritisku svojih sponzora i donese, prije svega, sramnu, a potom i neustavnu odluku, piše u otvorenom pismu SDP-ov Aner Žuljević.

Aner Žuljević

Pismo prenosimo u nastavku:



Moralna dimenzija posljedica ove odluke je toliko štetna da su dizači ruke sebi osigurali upis u sramnu knjigu istorije, ali je to manje važno, uzimajući u obzir koliko dugoročnu štetu su napravili za pravdu i multietničnost naše zemlje.



Iako sam od domaćih “baraba” mogao očekivati sve, šokirala su me brzopotezna saopštenja licemjerja Ambasade SAD i EU, sa vječno zabrinutim stavom OHR-a. Zato ih ovim putem javno pitam:



Je li Vas stid gospodo iz demokratske zemlje SAD, lažni predstavnici evropskih vrijednosti u BiH ili vječno zabrinutog OHR-a, stati iza odluke koja legitimizira etničko čišćenje, a živima stavlja žute trake oko ruke?



Meni vaše “dobronamjerno” pozivanje na brzo formiranje vlasti, nakon što ste dali saglasnost da nas se prethodno, prema ratnim posljedicama, aparthejdski posloži, predstavlja nemjerljivu štetu za budućnost ove zemlje.



Mislio sam i vjerovao da kroz svoj diplomatski angažman mom djetetu nećete ponuditi ništa manje od vlastitog djeteta, jer je to i moralno i vjerski, ako baš hoćete, ali ovo što smo imali priliku vidjeti kroz vaša saopštenja ipak pokazuje da za “velike” i “male” postoje različiti aršini koji će vam se vratiti kao bumerang!



Ovim putem javno obećavam predstavnicima Ambasade SAD i lažnom predstavniku evropskih vrijednosti gosp. Vigemarku da ću, kao lični čin protesta, do kraja mandata nositi žutu traku oko ruke na svakom zasjedanju Skupštine HNK, kao jasan stav šta mislim o vašoj podršci nebuloznoj odluci CIK-a.



Svi politički subjekti koji odluče da učestvuju u implementaciji ove skandalozne odluke, nisu ništa drugo nego izdajnici zemlje kojim će istorija suditi.



Na kraju, koristim priliku da javno zamolim članove Ustavnog suda FBiH i BiH da sačuvaju vlastiti i dignitet institucija, te kredibilitet Ustava, stavljajući van snage ovu pogubnu odluku CIK-a i na taj način vrate nadu da BiH ne može biti drugačija nego zemlja za sve nas!





