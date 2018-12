Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik tvrdi da će se zalagati da BiH odbije svaku finansijsku pomoć Evropske unije (EU), zbog koje bi bila obavezna da primi migrante.

Kaže da, po nekim informacijama, u BiH trenutno ima od 3.500 do 4.000 migranata, koji su smješteni na različitim lokacijama.



- Mi trenutno ne znamo gdje su oni, a vidimo da politika Evrope da pokušavaju da smjeste migrante u dodirne zemlje...Austrijski kancelar Sebastijan Kurz je prije nekoliko mjeseci izašao je s jasnom ponudom da će se zemljama, u dodiru s EU, koje prihvate da formiraju kampove za migrante, dati finansijsku pomoć. Zalagat ću se da se ta pomoć odbije sa stanovišta obaveze da primimo migrante, koji su ozbiljan bezbjednosni, socijalni, zdravstveni i komunikacijski problem i BiH nema mehanizme da odgovori na to pitanje - ustvrdio je on.



Ponovivši tvrdnju da je BiH “potpuno zakazala kada je u pitanju migrantska kriza i nema mehanizam za borbu protiv tog problema”, istakao je u izjavi novinarima u Banjoj Luci da će inicirati da Predsjedništvo BiH da neke odgovore po tom pitanju.





