Akademik Esad Duraković, jedan od najvećih živućih bošnjačkih intelektualaca, član akademija nauka u BiH, Siriji i Jordanu, prevodilac Kur'ana Časnog i „1001 noći“, kaže u razgovoru za Radiosarajevo.ba da je jučer izglasana Deklaracija Hrvatskog Sabora o Bosni i Hercegovini „predstavlja kontinuitet i istovremeno kulminaciju u diplomatskoj i političkoj agresiji Republike Hrvatske na BiH“.

„Tačnije, riječ je o onoj Hrvatskoj koju vodi HDZ a koja i cijelo hrvatsko društvo uporno fašizira i dramatično pogoršava odnose sa BiH, odnose koji bi svakako trebali biti prijateljski. Ovakva agresivnost hrvatske politike prema BiH je neprihvatljiva, ponižavajuća, uvredljiva. Pri tome valja imati u vidu kontekst u kome se odvija ta kontinuirana agresivnost. Naime, izuzetno je važno imati u vidu u kontekstu ove Deklaracije impresivnu pravničku činjenicu da je najviši pravosudni organ UN donio presudu da je Hrvatska u BiH izvršila udruženi zločinački poduhvat, i to se zbilo pod rukovodstvom istog ovog HDZ koji i danas vodi politiku ne samo u Hrvatskoj nego i u BiH, preko svoje „ekspoziture“ u BiH“, kazao je akademik Duraković.



Nadlašava da je riječ je flagrantnoj agresivnosti koja traje predugo već.



„Frapantno je to da iz BiH nema odgovora koji bi bio srazmjeran ovim činjenicama o političkoj i diplomatskoj agresivnosti zemlje koja je ovdje učinila udruženi zločinački poduhvat. Takva indolentnost u BiH je naprosto šokantna. Najrelevantniji politički/diplomatski subjekti u BiH morali bi, apsolutno, podići svoj glas u najvišim institucijama EU, pa i u UN. Ovako to ne ide! Pri tome bi se moralo upozoravati svjetsku političku javnost upravo na tu činjenicu da je riječ o konstantnim atacima na suverenitet BiH od strane one političke partije u Hrvatskoj (HDZ) koja je devedesetih izvršila agresiju na BiH i zločinački poduhvat u njoj. Isticanje te činjenice bilo bi politički efektno i tačno.



Istovremeno bi se time naglašavalo kako takva akcija BiH nije ni protiv Hrvatske niti protiv hrvatskog naroda već bi to bila nužna odbrana suvereniteta i dostojanstva od iste one političke partije u susjednoj zemlji koja već četvrt vijeka vodi agresivnu politiku prema BiH“, zaključio je akademik

Duraković u razgovoru za Radiosarajevo.ba.

(RadioSarajevo)