Predsjednik Asocijacije "Krug 99" Adil Kulenović upozorio je u razgovoru za Vijesti.ba da je Hrvatska kroz Deklaraciju o položaju Hrvata u BiH po ko zna koji put pokazala paternalistički i hegemonistički odnos prema nađoj državi.

Adil Kulenović / 24sata.info

"To je odnos prema BiH ne kao prema suverenoj državi, nego kao da je BiH gubernija Hrvatske, te da se prema njoj može odnositi kao iz perioda ratnih dana, kada je ulogu igrala sila i nepravda, a ne standardi i principi koji se podrazumijevaju u međudržavnim odnosima. Deklaracija je o udruženi zločinački poduhvat, čije posljedice još nismo uočili", poručio je Kulenović.



Kako je naveo, sporni dokument predstavlja političko nasilje prema BiH, kroz koji Hrvatska pokazuje neprimjeren odnos prema BiH kao suverenoj državi.



"Ubjeđen sam da je pokušaj da se referendumsko pitanje iz 1992. godine, kojim je jasno zatraženo da se građani BiH izjasne o tome da li su za suverenu, nezavisnu i cjelovitu državu ravnopravnih građana i naroda, zamijeni sa tzv livanjskim pitanjem, u kojem se insistiralo na na nečemu sasvim suprotnom, što predstavlja danas tu istu politiku. Naime, nasuprot referendumskog pitanja iz 1992. godine stajalo je tzv livanjsko pitanje koje je insistiralo na tome da se BiH odvoji, ali da pri tom bude uređena na princpu konstitutivnosti, posjedovanja nacionalnih teritorija itd", naveo je Kulenović.



Osvrćuči se na učestale tvrdnje političkih zvaničnika o ugroženosti Hrvata u BiH, predsjednik Asocijacije "Krug 99" podsjetio je na nedavnu izjavu visokog predstavnika u BiH Valentina Inzka, koji je pomenuo činjenicu da kada bi se izvršila temeljita analiza položaja hrvatskog naroda u BiH, odnosno zastupljenost Hrvata u političkim institucijama u BiH, moglo bi se doći do potpuno suprotnih zaključaka od onih koji su postali dio vokabulara HDZ-a BiH o ugroženosti.



Pri tom je zapazio i izjavu bivšeg visokog predstavnika Christiana Schwarz-Schillinga kako nema unazađenog položaja hrvatskog naroda, te da čak ima i povoljnije okolnosti u odnosu na druge konstitutivne narode



"Vjerujem da Inzko, jednako kao i Schwarz-Schilling, nisu ocjene davali na osnovu površnog uvida, impresija i utisaka ili političke propagande bilo koje strane u BiH, nego na osnovu realnih činjenica i analiza", smatra Kulenović.



Naš sagovornik je podsjetio da je prije nekoliko godina na zvaničnoj internet stranici Konrad Adenauer fondacije u BiH objavljena precizna analiza o položaju Hrvata u BiH, ne samo u institucijama države, nego i u drugim realnim segmentima života.



"Koliko mi je poznato, u njoj je učestvovalo 20-ak intelektualaca iz BiH. Nažalost, ta analiza nije bila dovoljno prisutna u javnosti, jer je povučena sa web stranice nekoliko dana nakon objavljivanja. Razlog povlačenja mi nije poznat", napomenuo je Kulenović.



U tom kontekstu, mišljenja je da je zaista krajnje vrijeme da u BiH meritorni i objektivni istraživači analiziraju stvarni položaj Hrvata.



"Ta analiza trebalo bi da podrazumijeva da se posmatra realna zastupljenost, ali ne 1-1-1, nego realna zastupljenost u smislu proporcionalne zastupljenosti recimo u oblasti zapošljavanja. To se isto treba uraditi u odnosu na vlasništvo u kapitalu u BiH onih koji su predstavnici hrvatskog i drugih naroda u ovoj državi. Pokazalo bi se da to nije na štetu, naprotiv u korist građana hrvatske nacionalnosti koji su suvlasnici kapitala u BiH. Treće, ukoliko se posmatra sa ekonomskog dinamizma, onda se golim okom može vidjeti da je taj ekonomski dinamizam, zasnovan na poziciji dvojnog državljanstva, te na poziciji posebnog statusa u odnosu na Hrvatsku, očit u Hercegovini. On se uglavnom hrani sa područja koja nisu etnički organičena na ono što je zapadna Hercegovina, naprotiv, ako uđete u bilo koju prodavnicu u bilo kojem gradu u BiH, vidjećete da većina uvoznih proizvoda uglavnom dolazi preko vlasnika koji se nalaze u zapadnoj Hercegovini. To je pitanje koje bi morala da sadrži takva analiza", zaključuje Kulenović.





(Vijesti.ba)