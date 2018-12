Republika Srpska (RS) će ispitati mogućnosti za izlazak iz sporazuma, koji je predvidio stvaranje Oružanih snaga Bosne i Hercegovine - ustvrdio je danas predsjadavjući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.

Milorad Dodik / 24sata.info

Ističući da su ranije predstavnici vlasti RS-a „bili prisiljeni na odustajanje od Vojske RS-a“ te da su „pod brutalnim pritiskom na RS formirane Oružane snage BiH“, Dodik je rekao da se istovremeno Kosovu daje pravo da formira svoju vojsku i da jedan dio međunarodnih snaga stoji iza toga.



- Ovo će biti prilika da mi, u okviru Aneksa jedan B Dejtonskog sporazuma razmotrimo naše učešće u sporazumu o formiranju Oružanih snaga BiH i RS će to uraditi u najskorije vrijeme. Putem nadležnih institucija ispitat ćemo mogućnosti za izlazak iz tog sporazuma koji je predvidio stavranje Oružanih snaga BiH - rekao je Dodik ističući da sve odluke koje se po tom pitanju budu donoseile bez RS, bit će znak da taj entitet stavi upitnik na taj sporazum, a odredit će se i prema drugim zajedničkim pitanjima u BiH.



Tvrdi da Oružane snage BiH ne pripadaju intersima naroda u BiH, već da služe NATO potrebama.



Kaže i da on lično, a ne Predsjedništvo BiH, „odbacuje bilo kakvu mogućnost da Kosovo formira svoju vojsku“ te stoji iza odluka rukovodstva Srbije u vezi s tim pitanjem.



- Pokrenut ću inicijativu da se, na nivou Predsjedništva BiH, osudi formiranje Vojske Kosova, jer je time direktno ugrožen Aneks jedan B Dejtonskog sporazuma o regionalnoj stabilizaciji - ustvrdio je on, nakon sastanka najviših zvaničnika RS-a o pitanjima aktiviranja Akcionog plana za članstvo BiH u NATO-u (MAP) i poziciji RS u svjetlu skupštinske rezolucije o vojnoj neutralnost.



Naglasio je da je dio međunarodnice zajednice podržao ovu odluku vlasti u Prištini te da se njome danas "promijenila regionalna stabilnost".



Tvrdi i "da je napad na Srbe na sjeveru Kosova, napad na sve Srbe i smatrat će da je to znak i za Srbe u RS da brane svoja stečena prava i brane ustavni poredak onako kako je predviđeno međunarodnim ugovorima, uz odbacivanje svih vrsta međunarodnih interevencija“.



Na sastanku najviših zvaničnika RS-a o pitanjima aktiviranja Akcionog plana za članstvo BiH u NATO-u (MAP), ponovljeno je da RS ostaje pri skupštinskoj rezoluciji o vojnoj neutralnosti, ne podržava aktivaciju MAP-a i traži od srpskih predstavnika u Vijeću ministara BiH da se ne bave tim pitanjem, jer oni dolaze iz RS i treba da poštuju stavove njenog parlamenta.



Rečeno je i da RS ne podržava ulazak BiH u bilo koje vojne saveze sve do konačnog određenja Srbije, kao potpisnice i garanta Dejtonskog mirovnog sporazuma i Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, o njenom odnosu prema integracijama u vojne saveze.



Usvojeno je ukupno 15 zaključaka, a najavljene su i izmjene Krivičnog zakona RS-a po kojima, ne pridržavanje stavova i odluka Narodne skupštine RS-a, po pitanjima koja zadiru u ustavnu poziciju, status i nadležnosti RS u institucijama BiH bit će krivično djelo.





(FENA)