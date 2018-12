Saopćenjem za javnost povodom usvajanja Deklaracije o položaju Hrvata u BIH u Saboru RH, oglasio se član Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića.

Šefik Džaferović / 24sata.info

- Usvajanjem Deklaracije o položaju hrvatskog naroda u BiH Hrvatski sabor se grubo miješa u unutrašnja pitanja i iskazuje nepoštivanje suvereniteta i teritorijalnog intergriteta Bosne i Hercegovine, naveo je Džaferović.



Dodaje da je, kao potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma, Hrvatska dužna u potpunosti poštivati suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i suzdržati se od bilo kakvih akcija koje bi dovele u pitanje ove vrijednosti.



- Usvajanjem Deklaracije, kojom se tretiraju pitanja izmjena Ustava i zakona Bosne i Hercegovine, aktuelna vlast Republike Hrvatske krši obaveze koje je preuzela potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma, navodi Džaferović i dodaje:



- Bosna i Hercegovina poštuje suverenitet Republike Hrvatske i pravo Hrvatskog sabora da uređuje unutrašnja pitanja Republike Hrvatske i ne miješa se u ta pitanja, te očekuje jednak odnos i od aktuelnih vlasti Republike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Institucije Republike Hrvatske ne mogu rješavati unutrašnje odnose u Bosni i Hercegovini. Institucije Bosne i Hercegovine će rješavati samostalno i suvereno sva pitanja unutrašnjeg uređenja Bosne i Hercegovine.



On je pozivao zvaničnike Republike Hrvatske da dobro promisle o svom odnosu prema Bosni i Hercegovini.



- Ako se nastavi ovakav trend miješanja u unutrašnje poslove Bosne i Hercegovine i trend izbjegavanja rješavanja otvorenih pitanja, kao što su granica, imovina i druga, neminovno će doći do udaljavanja u odnosima. To bi bilo protivno interesima obiju država, zaključio je Džaferović.





