Saborski zastupnik Ivan Prenar danas je tokom rasprave u Saboru RH o Deklaraciji o položaju Hrvata u BIH žestoko kritikovao Katoličku crkvu i HDZ, a oduzeta mu je riječ te je udaljen sa sjednice nakon što je počeo govoriti o bogatstvu Dragana Čovića, njegovoj vili u Mostaru i mijenjanju toka rijeke Radobolje.

Nažalost, istina je takva da mnogi Hrvati u BiH svoje spasioce vide u katoličkoj crkvi i u HDZ-u i iz tog razloga smatram da je moja dužnost razotkriti te lažne spasioce hrvatskog naroda u BiH, kazao je danas na sjednici Sabora Republike Hrvatske zastupnik Živog zida i SNAGA-e Ivan Pernar.



Ulogu Katoličke crkve ocijenio je povijesno mračnom.



- Svi znaju da se Carigrad, odnosno tadašnji Konstantinopol, današnji Istanbul uspješno borio protiv osmanlijske invazije. Međutim, rimski papa Pontifex maximus, koji sebe smatra vrhovnim svećenikom, iako u Bibliji jasno piše da je vrhovni svećenik samo jedan - Isus Krist, odbio je pomoći istočnoj crkvi, s mišljenjem da je bolje da se ona elminira nego da opstane - rekao je Pernar.



Umjesto da pomogne kršćanima na Istoku, kazao je Pernar, papa je vodio vjerske ratove protiv zapadnih kršćana, protestanata, koji su odbili biti pod njegovim jarmom.



- Svojedobno je bio sukob između dvojice papa, jednog u Rimu, drugog u Avignonu u Francuskoj, i jedan drugoga je nazivao antikristom. I tada je John Wycliffe, poznati reformator, postavio pitanje: „Jesu li i jedan i drugi upravu kad za onog drugog govore da je antikrist“ - ističe Pernar.



Navodi kako je na Wikipediji lako pronaći članak dojmljivog naslova "BiH u Osmanlijskom carstvu", te citirao jedan paragraf u kojem se navodi: „Krstjani su prigrlili islam. Korijeni masovne islamizacije su u prethodnih 250 godina vjerskih sukoba između Rimokatoličke crkve i Crkve bosanske“.



- O čemu se radi? U BiH je po svemu sudeći postojala crkva koja je bila slobodna od Rima i od pape. Rimski prvosvećenik to nije mogao prihvatiti i zbog toga su tlačili te ljude i oni su ih zapravo prisilno pokatoličili. Znači, oni su tjerali ljude da prihvate religiju koju nisu htjeli. To nije moja teza, to je teza koja piše na hrvatskoj Wikipediji - dodao je Pernar.





