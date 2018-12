Moramo podstaći političke lidere u BiH da preuzmu odgovornost i brzo formiraju vlade koje će provesti reformsku agendu, izjavila je danas u Briselu visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku EU Federica Mogherini.

Iznoseći novinarima zaključke sa sastanka šefova diplomatije država članica EU, Mogherini je kazala da je jedna od onih koja je vidjela neočekivane pozitivne korake koje je BiH uspjela napraviti od 2014. pa do ove godine, što je zaista sjajno.



- S obzirom na to da je BiH dosta specifično organizovana zemlja, naravno da poslije izbora postoje određene poteškoće. Ali uvjerena sam da lideri u toj zemlji, kao i narod, mogu krenuti naprijed po pitanju reformi, i to na jedinstven način. To je naša želja - rekla je Mogherini.



Šefovi diplomatija država članica EU smatraju, rekla je Mogherini, da pitanje implementacije izbornih rezultata mora postati tema razgovora u BiH, i to što prije.



- Neophodno je pronaći balans između potrebe za pomirenjem, jedinstvene strukture BiH i standarda EU. Nakon što se formiraju vlade i opet se reformska agenda vrati na kolosijek, nadam se i uvjerena sam da se to može riješiti na jedan kooperativan način - poručila je Mogherini.





