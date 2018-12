Biće Mile Bosanac, on će nas uvesti u NATO, hvala mu! Osjetit će Čović kakav je ljubavnik Dodik! Bakir nam nudi sve u vlasti! Ako SDP uđe u vlast, biće po našim pravilima i mi ćemo biti prvi u vlasti! Emir ne zna je li Nemanja!

Foto: 24sata.info

Potpredsjednik glavnog odbora SDP-a Vojin Mijatović bio je gost FACE televizije. Jedini čovjek koji je dao ostavku u izvršnoj vlasti na mjestu zamjenika Ministra civilnih poslova. Jučer je izazvao buru reakcija na društvenim mrežama nakon što je javno prozvao Dodika zbog Halidovog koncerta u Banja Luci.

„Ovih dana su popularne zastave, a ovo je zastava moje države, rekao je Mijatović na početku razgovora pokazujući zastavu BiH te nastavio:



„Ovo je moja država, ja nemam rezervnu. Ovo je najljepša država za život na ovim prostorima. Onog dana kada se otarasimo ovih političara tek će tada građani shvatiti koliko je ovo lijepa država. Mi živimo u rijalitiju posljednjih 15 godina sigurno“, kazao je Mijatović.



Mijatović ima vrlo slobodno mišljenje o Dodiku i naziva ga estradnim umjetnikom.



„Oni su svi klasični politički klovnovi. Dodik je otišao u estradu. Jako dobro to radi i prolazi mu još bolje. Histerija koju Dodik pokušava da sprovede od kada je član Predsjedništva BiH postaje smiješna. On će uvesti BiH u NATO. Ja sam bio fasciniram kako sarajevski mediji uzimaju izjave od Dodika, oni se tresu. Zanimljivo je da, kada dođu vlasnici kapitala, onda može bilo koja zastava“, rekao je Mijatović.



Kakav je snimak koji je postavio na društvene mreže i šta je želio poručiti time



„Halida znam lično i on je sjajan čovjek. Prozvao sam Dodika da pozove te građane koji pjevaju u Banja Luci jer je to izdajnički sin. Bilo ih je oko sedam hiljada i bude svaki put kada Halid pjeva“, naglasio je Mijatović.



Medijski prostor je zagađen, a politika je uzrok



„Svaka generacija treba da uradi nešto u svojoj zemlji. Nije dovoljno djelovati samo u političkim partijama. Oni ne mogu ponuditi nova radna mjesta, a naravno da mogu rijaliti elemente. Oni se bave helikopterima za Cecu i Kusturicom kao nekim savjetnikom, to je naša tužna realnost. Ja mislim da mrljavi likovi treba da nestanu s političke scene BiH. Ne interesuje me hoće li se nekome svidjeti ono što ja izgovorim. Kalkulacija u politici nas je dovela na ovo gdje smo danas. 23 godine nakon rata mi pričamo o boračkim dodacima. Trebamo pričati o našoj djeci i njihovoj budućnosti. U politici pobjeđuju spremni i odgovorni“, naglasio je Mijatović.



Aleksandar Vučić je doživio lažnu revoluciju



„Je li neko zaista misli da je Tomislav Nikolić pobjedio Borisa Tadića. Sad je došlo vrijeme da svoje dugove plate. Voli Vučić da čačka svašta, primjer je odvratna scena u Srebrenici koja je režirana. Kosovo i Srbija, hoće li se oni pobiti ili nećkati – samo nek to rješavaju mimo teritorije BiH. Nek Vučić sam to riješi. Samo nek nas ne uvlače“, rekao je Mijatović te nastavio:



„Ulazak BiH u NATO je jedina garancija da nijedna majka ne zaplače u BiH pred svojim djetetom. To ne smije biti priča za raspravu, i tačka. Ja isto pričam i kćerci od 13 godina. Moji su svi komunisti bili. Svi smo mi isti. Sudbinu dijelimo. Dodik smatra da sve srpsko počinje od kada je on na vlasti. Isto kao što Bošnjaci misle da oni postoje od kada je Alije Izetbegovića. Da malo čitamo znali bi to“, kazao je Mijatović.



O SDP-u kao stranci i eventualnoj koaliciji bh. bloka sa SDA



„Naša priča u SDP-u je da tu budu svi, i Bošnjaci, Srbi i Hrvati. Ali ne, oni opet prave torove. Oni su u strojevima kao pred rat, a naravno, nakon izbora opet u koaliciju. Nije više problem što Dodik pravi obavještajnu službu. Nisu to više stranke, to su biznis organizacije. Za nas glasaju ljudi koji nisu u torovima. Ovdje nije stvar hoćemo li mi s SDA ili bez njih. Ovdje SDA mora shvatiti, pa i Dodik i Čović da nema ulaska u vlast zbog vlasti. Mi imamo svoje principe. Povećanje plata, penzija i zaposlenosti. Ko je spreman na to imat će SDP i naše partnere iz bh. bloka. To mora biti tako. U toj vlasti SDP mora biti prva“, poručio je Mijatović te dodao:



„SDS će polako nestati u čitavoj priči. Dodik ih razvali. Oni se ponašaju kao DNS. Mislim da je to dobro, treba se malo počistiti političko tržište. Nama su udruženo krali glasove na izborima“, rekao je Mijatović.



Čović i Bakir



„Čović dobro pliva u svoj toj priči. Teško ga je izbjeći u ovakvom Ustavnom okviru. Mislim da će Čović debelo osjetiti kako Dodik zna da bude nezgodan ljubavnik. Bakir je u nekoj čudnoj panici. Svašta nam nudi i cvili. Sve je SDP-u nudio, kazao je Mijatovć i za kraj poručio:



„Mora ovo postati država svih nas, da bi narod bolje živio. To je cilj politike. Nije cilj da neko tu sjedi četiri godine. Trebaju nam jake reforme i jaka država. Jedini način da riješimo zdravstvo je da nađemo neku finansijsku injekciju. Trebaju nam kompetentni ljudi da nađu model kako će svakom čovjeku u BiH zdravstvena usluga biti bolja. Svaki pojedinac će biti zdraviji“, zaključio je Mijatović.

(Face.ba)