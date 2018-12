Na današnjoj konferenciji za medije visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko je odgovorio na navode Željane Zovko koja je kazala da bi se trebalo preispitati način finansiranja OHR-a i da bi se trebao podnositi izvještaj.

Valentin Inzko / 24sata.info

"Imate izvještaj o tome kako mi i šta trošimo", kazao je kratko Inzko.



Na pitanje smatra li to vrstom pritiska na OHR, Inzko je kazao da je to nepotrebna stvar.



"Mislim da je to nepotrebna stvar, pošto mi transparentno radimo. Postoji neka strategija iza toga, protiv OHR-a i OHR se može zatvoriti, nije to problem ali kada su svi uslovi stečeni. Zbog čega gospođa Zovko to radi? Možda rezultat nije bio za HDZ kakav su neki očekivali. I Čović i Komšić su birani na isti način, sa istim zakonom i Ustavom. Neki su frustrirani, ja to razumijem ali je prije 4 godine bio isti zakon", kazao je Inzko i dodao:



"Koliko ja znam HDZ se nije žalio na izbor Komšića, CIK ima pravo da se žali. Možda da bude manje frustracija na hrvatskoj strani i da napravimo možda neki katalog svega što Hrvati imaju de facto na kantonalnom nivou, koliko imaju ministara, kao i na federalnom nivou. Da li imaju puno ministara finansija, pravosuđa i na državnom nivou vidimo da ko upravlja indirektnim oporezivanjem, koliko procenata ministara imaju i da onda pričamo o faktičkom stanju, da eliminišemo frustracije".



"Niko ne želi ništa nikome uskraćivati. Mislim da psihološki, treba da Hrvati imaju malo više, a Bošnjaci malo manje, i da svi budu zadovoljni. Znate onu: Kada čeljad nisu bijesna, kuća nije tijesna. Jer BiH je velika, veća od Belgije i Slovenije", kazao je Inzko.





