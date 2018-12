Ako Stranka demokratske akcije (SDA) zatraži ocjenu Ustavnog suda zbog načina na koji je nedavno izabran predsjedavajući Predstavničkog doma Federalnog parlamenta, u međuvremenu će se do sudske odluke rad Doma odvijati nesmetano, najavljuje novoimenovani predsjedavajući Elvir Karajbić.

Elvir Karajbić / 24sata.info

Inače nema osnove za obraćanje Sudu u ovom slučaju, smatra Karajbić, "osim ako to nije politikantstvo". Njega su kandidirali ovlašćeni predlagači, napominje, dodajući da će poštovati odluke relevantnih institucija ma kakve one bile.



Za agenciju Fena je Karajbić izjavio da kao novoimenovani predsjedavajući namjerava zakazati nastavak konstituirajuće sjednice Doma čim dobije prijedlog najmanje jedne parlamentarne stranke za imenovanje dvoje dopredsjedavajućih. Pošto je preduvjet za to formiranje poslaničkih klubova, već je uputio dopise da ih oforme sve stranke koje to nisu uradile.



Karajbić napominje da je trenutno jedno od prioritetnih pitanja donošenje budžeta Federacije BiH za iduću godinu, ali pošto oba parlamentarna doma treba da se izjašnjavaju o tom aktu, vrlo je važno kada će biti konstituiran i novi saziv Doma naroda.



Kad je riječ o Predstavničkom domu, smatrat će se potpuno konstituiranim pošto budu izabrani dvoje dopredsjedavajućih, kao i radna tijela u kojima su parlamentarne stranke zastupljene proporcionalno osvojenim mandatima.



Elvir Karajbić imenovan je za predsjedavajućeg 27. novembra na konstituirajućoj sjednici novog saziva Predstavničkog doma Federalnog parlamenta, sazvanoj nakon što je Centralna izborna komisija BiH potvrdila rezultate Općih izbora u Bosni i Hercegovini provedenih 7. oktobra.



Vođenje te sjednice započeo je predsjedavajući u dosadašnjem mandatu Edin Mušić, kadar Stranke demokratske akcije. Pod njegovim rukovodstvom, novoizabrani poslanici preuzeli su uvjerenja o mandatima i položili zakletvu, a kada su Karajbića za novog predsjedavajućeg predložile Socijaldemokratska partija BiH, čiji je član, kao i Demokratska fronta te Naša stranka, Mušić je rekao da raspravu o tome odgađa jer do njega dotad nisu stigle neophodne obavijesti o formiranju poslaničkih klubova, ovlašćenih predlagača.



Rad Predstavničkog doma za taj dan po Mušiću je bio završen, kao i za sve poslanike njegove stranke i još bloka stranaka predvođenih Hrvatskom demokratskom zajednicom (HDZ) BiH, čiji su poslanici također napustili salu za sjednice.



Mušić je prije odlaska, u oficijelnom dijelu kazao da će datum nastavka sjednice biti poznat naknadno.



Međutim, stranke koje su predložile Karajbića i još nekoliko drugih političkih faktora, smatrale su da Mušić nije imao poslovničkih razloga za prekid. Njihovi poslanici ostali su u sali i dogovarali način nastavka budući da ih je bilo nešto više od 50, što je neophodan broj za odlučivanje u Domu s ukupno 98 mjesta.



Nakon izvjesnog vremena, odredili su da sjednicu nastavi voditi Mile Atlagić iz SDP-a BiH kao najstariji među novoizabranim članovima Doma.



Atlagić je predsjedavao do trenutka kad je Karajbić, s 52 glasa, izabran za novog predsjedavajućeg, nakon čega je novoizabrani preuzeo vođenje sjednice.



Za Edina Mušića i druge poslanike SDA koja je na izborima osvojila najviše mandata u Predstavničkom domu, povrijeđena su poslovnička pravila, zbog čega je iz te stranke proteklih dana najavljena mogućnost obraćanja Ustavnom sudu, što je spominjao i njen lider Bakir Izetbegović.





