Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je Srni da oslobađajuća presuda komandantu Armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću predstavlja najgoru poruku koju su srpskom narodu mogli da upute Sud BiH i BiH u cjelini te da je krajnje vrijeme da se prestane sa omalovažavanjem Srba.

Arhiv / 24sata.info

Dodik je podsjetio da je i ranije govorio da je to suđenje farsa i namješteno da bi zločinci, kakav je Naser Orić, dobili satisfakciju u vršenju zločina.



"BiH i institucije tipa Suda BiH loše su mjesto za Srbe", rekao je on i dodao da u BiH za ubijanje Srba nema nikakve odgovornosti.



Prema njegovim riječima, mnogo stvari u BiH je napravljeno da bi bilo protiv Srba i da bi se omalovažavao srpski narod.



Dodik je napomenuo da je Orić nesumnjivi zločinac, da su o tome svjedočili i Bošnjaci, koji tvrde da je on vršio ratni zločin, ubijao ljude.



"Biti pripadnik srpskog naroda danas, u trenutku kada zločinca oslobađaju sudije, koje su sve, a nisu sudije, govori o tome šta možemo očekivati u BiH", rekao je Dodik.



On je istakao da je BiH "pravno i ljudsko nasilje nad Srbima, što najbolje pokazuju ovakve odluke Suda BiH".



Dodik je rekao da bi volio kada bi zaposleni u Sudu i Tužilaštvu BiH, kao dio odnosa prema svom narodu, napustili te institucije, te da će u tome kada se odluče uvijek imati njegovu podršku.



"Mislim da je krajnje vrijeme da se prekine sa tim nasiljem i omalovažavanjem srpskog naroda u cjelini", dodao je Dodik.

(24sata.info / RTRS)