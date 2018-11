Imamo obavezu da idemo dalje zajedno, poručio je večeras u Mostaru predsjednik SDA Bakir Izetbegović, nakon sastanka s delegacijom HDZ-a BiH, predvođenom Draganom Čovićem.

Foto: 24sata.info

Izetbegović je u izjavi novinarima podsjetio da su HDZ i SDA dugo koalicioni partneri, te da predstavljaju dva naroda u BiH.



Prema njegovim riječima, SDA je nanovo dobila relativnu podršku relativne većine Bošnjaka u BiH, a HDZ apsolutnu podršku Hrvata.



- Imamo obavezu da idemo dalje zajedno. Prošli mandat bilo je nesporazuma i politika koje su se sudarale. Bilo je momenata kada se nije sarađivalo, ali generalno se može reći da su ipak ove dvije stranke predstavljale taj spreg koji je držao stabilnost u državi i vukao je naprijed - smatra Izetbegović.



Na kraju prethodnog mandata, nastavlja Izetbegović, “mi smo proizveli 70.000 novih radnih mjesta“, pred aktivacijom je MAP, a uskoro će krenuti i pregovori s EU - dodatna pitanja su već skoro završena.



- Stvorili smo pretpostavke da FBiH i BiH pretvorimo u najveće gradilište na Balkanu. Dakle, ovo su bila neka obećanja, a sada možemo kazati da se to desilo. I to se nije desilo slučajno, već ipak kroz saradnju ovih dviju stranaka - rekao je Izetbegović.



Na današnjem sastanku, dodaje, delegacije SDA i HDZ-a dogovorile su da će svaka buduća saradnja biti bazirana na jasnom programu, da neće ostaviti nedorečene i difuzne stavove kao što se to desilo prošli put, pa je bilo nekih ljutnji i različitih tumačenja.



- Ovaj put to će biti precizno. SDA će već u ponedjeljak ponuditi program, koji će biti baziran na tri elementa. Jedan od njih je preduslov, a to je mir, stabilnost i sigurnost u BiH i na Balkanu. Drugi su reforme, prije svega na evropskom putu, i one će se uvijek pozivati na određeno poglavlje, koje nas čeka u pregovorima s EU. I konačno, masovna izgradnja u BiH – pojašnjava Izetbegović.



Ova tri elementa, smatra lider SDA, mogu stvoriti jednu pozitivnu spiralu koja će povući zemlju naprijed, kao što to nije bio slučaj od Dejtona do sada.



- Dakle, možemo imati najbolji mandat, ako budemo imali zrelost i pamet - mišljenja je Izetbegović.



Potom se osvrnuo i na problem na koji je lider HDZ-a BiH Dragan Čović ukazao - izbor legitimnih predstavnika.



- Za SDA je generalno prihvatljivo sve što je bazirano na ustavima BiH i FBiH, presudama Ustavnog suda, Suda u Strazburu, Suda za ljudska prava, poput „Sejdić i Finci“, „Zornić“, „Pilav“ itd, i naravno na konvencijama EU - naglašava Izetbegović.



Prema njegovom mišljenju, to je vrlo teško uskladiti, ali ne i nemoguće.



- Evo, „aprilski paket“ je npr. davao rješenje koji je poštovao i građanski i etnički princip. Dakle, po meni to nije nemoguće riješiti - dodao je Izetbegović.







(24sata.info)