Dragan Čović, lider HDZ-a BiH, današnje razgovore s delegacijom SDA u Mostaru ocijenio je vrlo otvorenim i korektnim.

Foto: 24sata.info

Kako je rekao, razgovarano je o aktuelnoj političkoj situaciji i implementaciji izbornih rezultata.



- Razgovarali smo na način da pokušamo tražiti rješenja koja bi trebala osigurati da se ne čeka dugo na implementaciju izbornih rezultata, uvažavajući činjenicu da to još uvijek nemamo definirano zbog onih manjkavosti u Izbornom zakonu kako provesti jedan dio tog procesa – kazao je Čović novinarima nakon sastanka.



Delegaciji SDA, kako je rekao, vrlo jasno je pojasnio nastojanje HDZ-a, ali i kroz zajednički stav HNS-a, da želi razgovarati s bošnjačkim partnerima na način da vide neku evropsku perspektivu ovog prostora koja će u prvom elementu definiranja evropske reformske agende imati Izborni zakon BiH.



- Mi želimo da jednostavno osiguramo legitimnost da se više nikad ne desi ovo što se sad desilo kad je u pitanju hrvatski član Predsjedništva i rasprava koju vodimo oko Doma naroda. I da to bude stvar koju ćemo definirati kao broj jedan, pa broj dva, pa do koliko nam brojeva treba da osiguramo što prije svoj kandidatski status i da nemamo zapreka u funkcioniranju vlasti na svim nivoima - rekao je Čović.



Delegacije su se, prema njegovim riječima, oko toga razumjele.



- Sad će trebati jedno vrijeme da to zajednički pogledamo, svako sa svojim kolegama i vidimo kojom dinamikom i kako. Ovaj put, da znate, ovo nije koalicija radi fotelja. Doći će se sigurno do jednog dokumenta u kojem će precizno pisati svaka stavka o kojoj ja sada govorim. A kada to budemo potpisali i vrlo jasno definirali, onda ćemo vjerovatno krenuti i u jedan partrnerski odnos - poručio je Čović.









(24sata.info)