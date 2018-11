Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović je večeras u Sarajevu, nakon sastanka s delegacijom Političkog i sigurnosnog komiteta Vijeća Evropske unije, izjavila novinarima da je razgovarano o tome kada se očekuje potpuno kompletiranje ili formiranje vlasti nakon provedenih izbora.

Foto: FENA

- Obavijestila sam ih da je u RS-u to manje-više već završen posao, da čekamo da vidimo ko su to naši partneri, da imamo interes da se što prije formiraju institucije, odnosno konstituiše vlast na nivou BiH - kazala je Cvijanović.



Dodala je kako je ponovila opredijeljenost RS-a da radi predano na evropskom putu, te je izrazila zadovoljstvo njihovom reformskom agendom i činjenicom da su u prethodnom mandatu i prethodnom periodu ostvarili neke rekordne pokazatelje, „koji jesu rezultat i nekog dogovaranja i provođenja između ostalog i te agende dogovorene sa EU“.



- Postoje pokazatelji kada je u pitanju nivo zaposlenosti. Zajedno s kolegom, premijerom FBiH Fadilom Novalićem, razgovarali smo i o tome koji su to potencijalno budući programi koji bi trebali da drže mlade u BiH, u dva entiteta - navela je predsjednica RS-a.



Kaže da je zainteresirana da u RS-u nastave „sa ovim dobrim praksama“.



Po njenim riječima, razgovarano je i o sigurnosnoj situaciji. Napomenula je da tu ima još prostora da se radi, te da nije zadovoljna ni komunikacijom koja postoji između različitih nivoa vlasti ni po pitanju razmjene određenih podataka koji se odnose na potencijalne prijetnje, niti su institucije RS zadovoljne onim što vide „kad je u pitanju migrantska kriza“.



- Ponovila sam opredijeljenost da se krećemo dalje, da to jeste evropski put, da često ne dobijemo baš pozitivne signale od strane EU i da mislim da nas održati u tom procesu i održati nas aktivnim može samo kandidatski status - kazala je Cvijanović.



Kaže da je na sastanku s delegacijom Političkog i sigurnosnog komiteta Vijeća Evropske unije bila zajedno sa svojim dosadašnjim kolegom, premijerom Federacije BiH Fadilom Novalićem.



- Nas dvoje smo bili učesnici. Ovdje je fokus bio na tome šta dva entiteta mogu da rade zajedno i možda smo nas dvoje i najbolji primjer ili najbolje možemo da svjedočimo i o tome šta smo zajedno dogovarali i kako smo dolazili do određenih rezultata – navela je Cvijanović.



Na novinarsko pitanje da li je razgovarano o migrantskoj krizi, Cvijanović je odgovorila da nije razgovorano o detaljima, nego samo o pojavi koju treba tretirati na adekvatan način.



Kazala je da je izrazila svoje strahove „da mi ne znamo koliko će BiH biti sabirni centar i da ne može biti na taj način ovo pitanje tretirano, da očekujemo jasne poruke od EU i da ćemo se na taj način kretati u budućem period“.



- Ali suština nije samo EU. EU je nama tu interesantna s aspekta koliko dugo i da li će uvijek ili na koji način držati zatvorenim svoje granice. Ono što nas više treba da brine ovdje je na koji način mi čuvamo svoje granice. Ovdje je suština da očuvate svoje granice, da možete da kontrolišete migracije i da spriječite nezakonite ulaske u vašu zemlju – zaključila je Cvijanović.





(FENA)