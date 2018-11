Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da su opravdani zahtjevi za ukidanje Vijeća naroda Srpske koje je osnovano odlukom visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH.

Nedeljko Čubrilović / 24sata.info

"Inicijativa za ukidanje Vijeća naroda je sigurno dobra. Da li je to izvodljivo? U ovom trenutku ne možemo reći da će to biti baš tako, ali mislim da treba raditi na tome", istakao je Čubrilović.



Prema njegovim riječima, pred poslanicima u Narodnoj skupštini uskoro bi se moglo naći pitanje izmjene Ustava, gdje bi trebalo da budu izvršene praktične izmjene kao što je ukidanje smrtne kazne, ali i razmotreno gašenje Vijeća naroda.



"U Vijeću naroda često je zloupotrebljavan institut zaštite vitalnog nacionalnog interesa i opravdani su zahtjevi za ukidanje institucije koja je i osnovana odlukom visokog predstavnika", rekao je Čubrilović za Radio Republike Srpske.



Govoreći o kompletiranju novog saziva parlamenta, Čubrilović je istakao da bi izborom potpredsjednika, na sjednici početkom decembra, trebalo da bude kompletirano rukovodstvo, nakon čega će biti formirani i skupštinski odbori.



"Očekujem da će tada biti predložena i reorganizacija ministarstava, čime bi bili stvoreni uslovi da mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Radovan Višković poslanicima predstavi ekspoze. Mandatar je veoma aktivan što se tiče razgovora i konsultacija o formiranji nove vlade. Očekujem da između 5. i 10. decembra bude spreman da ponudi ekspoze", rekao je Čubrilović.



On je izrazio nadu da će nova vlada, prije svega, nositi prefiks stručnosti pa tek onda stranačke pripadnosti kadra.



"Volio bih da budući ministri u ključnim resorima budu ljudi od struke, profilisani i dokazani na svojim radnim mjestima i da se ne biraju ljudi kojima je prvo radno mjesto zaposlenje kao odbornik ili poslanik", naglasio je Čubrilović.



Govoreći o nivou BiH, Čubrilović je naveo da se samo uz poštovanje slova, a ne duha Dejtona može obezbijediti normalno funkcionisanje institucija.



"Narodna skupština će uvijek biti na raspolaganju srpskom članu Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku, kada i ako uloži veto na odluke u Predsjedništvu. Obaveza člana Predsjedništva je da, ukoliko ne nađe zajedničko rješenje sa ostala dva člana, svoj stav provjeri u Narodnoj skupštini. Sa svim problemima koji se tiču Srpske i prevashodno srpskog naroda u BiH treba da budu upoznati narodni predstavnici", naveo je predsjednik parlamenta Srpske.



Čubrilović je izrazio nadu da će biti nastavljena izgradnja putne infrastrukture i energetskih objekata, te da će sva zakonska rješenja biti prilagođena povećanju plata u Srpskoj.



"Prosječna plata od 1.000 KM može postati realnost samo uz predan rad kontrolnih organa. Ona je dostižna, ali mnogo rada i reda treba uložiti da bi mogli reći da krajem ili sredinom iduće godine imamo takvu prosječnu platu", dodao je Čubrilović.



Komentarišući odluku Predsjedništva DNS-a da ga zajedno sa nekolicinom drugih funkcionera isključi iz stranke, Čubrilović je istakao da tu odluku treba da potvrdi Glavni odbor.



"DNS se udaljio od izvornih principa, a strankom upravljaju oni koji nemaju ni godinu staža u ovoj partiji", rekao je Čubrilović i dodao da će sa isključenim članovima razgovarati o budućem političkom djelovanju.





(24sata.info)