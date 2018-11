Potpredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Melika Mahmutbegović smatra da se problem neregularnih migranata i migrantske krize treba rješavati u mjestu nastanka, dakle, ekonomskim jačanjem, mirom i stabilnošću prostora odakle ti ljudi dolaze.

Foto: AA

Ukazala je na značaj objektivnog novinarstva i informisanja te govorila o konstituisanju vlasti nakon oktobarskih izbora u BiH i koalicijama.



"Problem rješavanja migranata i migrantske krize je rješavanje u mjestu nastanka, dakle, ekonomsko jačanje, mir i stabilnost na prostorima odakle ti ljudi dolaze. To je budućnost", istakla je Mahmutbegović.



Prema njenim riječima, ono što Turska radi za sve migrante i izbjeglice je ogromna pomoć koje mnogi nisu svjesni.



Govorila je i o konstituirajućoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH u novom sazivu, koja je prekinuta juče.



"Nažalost, nije onako kako sam ja očekivala da bi trebao da pođe ovaj saziv i da početak označimo drugim načinom rada u odnosu na prethodni mandat. Imali smo dogovor da ta konstituirajuća sjednica ide na način kako je i predsjedavajući u prethodnom sazivu Edin Mušić sazvao sjednicu", pojasnila je Mahmutbegović.



Kazala je kako su predstavnici stranaka koje su dobile mandate u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH imali pripremni sastanak na kojem su se dogovorili o načinu rada na konstituirajućoj sjednici.



"Bio je dogovor da se do momenta o odlučivanju o rukovodstvu vidi da li postoji parlamentarna većina, odnosno postoji li mogućnost da se imenuje cjelokupno rukovodstvo (Predstavničkog doma PFBiH, op.a.). Sjednica je sazvana u skladu sa Poslovnikom, verificirani mandati, položena zakletva i bilo je za očekivati da se u skladu sa Poslovnikom imenuju klubovi političkih stranaka", kazala je Mahmutbegović.



Klubovi su, istakla je, trebali da predlože rukovodstvo Doma. Nažalost, nastavila je Mahmutbegović, u momentu kada je predsjedavajući Mušić rekao da se odlaže sjednica dok se ne konstituiraju klubovi, tada su poslanici SDP-a iz neobjašnjivih razloga tražili da se predsjedavajući odmah imenuje.



"Nije ni to sporno. Nije sporno, ukoliko postoji parlamentarna većina. Oni su insistirali na jedan prilično agresivan način i nisu dopustili da se imenuju klubovi političkih stranaka. Mislim da nije bilo potrebe za takvim održavanjem sjednice, pogotovo što je to konstituirajuća sjednica", naglasila je Mahmutbegović.



Ona smatra da je time da je nepotrebno zakomplicirana situacija, dodavši kako je bilo "samo pitanje odlaganja sjednice dok se ne imenuju klubovi i daju prijedlozi".



"Što se tiče SDA, mi smo izborni pobjednici. Nažalost, dešava se da se prvi put izborni pobjednici zaobilaze", kazala je dodavši kako je legitimno pravo stranaka koje su dobile manju podršku birača da formiraju "matematičku većinu".



"Ali bi bilo dobro da se stvori ambijent da se kompletira cjelokupno rukovodstvo", istakla je Mahmutbegović.



SDA je, naglasila je, na izborima pokazala snagu te dodala da su "građani u ovoj stranci prepoznali snagu, kvalitet i kapacitet, kao stranci koja treba da vodi ove procese".



"Nažalost, matematičkim zbrajanjem ruku i podrškom nekih manjih stranaka pokušava se zaobići i ignorisati volja birača", poručila je Mahmutbegović.



Odgovarajući na pitanje o tome da li je zabrinuta, jer SDA još nema koalicione kapacitete, Mehmutbegović je kazala kako je zabrinutost postojala prije izbora 7. oktobra.



"Nisam zabrinuta. Ono što je mene rasteretilo su izbori. Bila sam zabrinuta da li će nama građani dati povjerenje, da li će glasati za nas, i oni su nam dali povjerenje. Bila je opća haranga na SDA i bila sam zbrinuta zbog toga. Sada nisam, jer smo dobili povjerenje naših birača", pojasnila je Mahmutbegović i dodala:



"Bitno mi je da smo dobili povjerenje, a naravno, na nama je i obaveza, kao političkoj stranci, da sada kreiramo procese."





(AA)