Predsjednik Srpske demokratske stranke /SDS/ Vukota Govedarica izjavio je danas da će ova stranka u Narodnoj skupštini Republike Srpske podržati predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika u povlačenju vitalnog nacionalnog interesa.

Vukota Govedarica / 24sata.info

"Danas smo konstatovali da sve te potrebne ruke koje se nalaze u Narodnoj skupštini Srpske, u slučaju povlačenja vitalnog interesa od srpskog člana Predsjedništva BiH, kao što nikada do sada nisu bile upitne, tako neće biti upitne ni u budućem vremenu", rekao je Govedarica novinarima, nakon sjednice Predsjedništva SDS-a u Istočnom Sarajevu, prenosi Srna.



On je naglasio da su sve parlamentarne političke organizacije sa srpskim prefiksom iz Republike Srpske, uvijek davale svoj pozitivan signal prema takvim odlukama, te dodao da je potezanje vitalnog nacionalnog interesa bilo podržano i kada su to činili bivši srpski članovi Predsjedništva Nebojša Radmanović, Mladen Ivanić, te bilo koji drugi.



Govedarica je rekao da je Predsjedništvo stranke, zajedno sa predsjednikom Glavnog odbora SDS-a Milanom Miličevićem i šefom poslaničkog kluba Miladinom Stanićem upoznao o razgovorima sa mandatarom za sastav nove vlade Republike Srpske Radovanom Viškovićem.



On je ponovio da će SDS nastupati kao opoziciona politička partija, da su Viškovića informisali o stavovima SDS-a po pitanju reforme poreske politike, politike zaduženja Republike Srpske, te dodao da je, kada je riječ o reformi javnog sektora, stavljen akcenat na odgovornost u rukovodećim strukturama.



"Definisali smo svoja zapažanja da građani gube povjerenje u institucije Republike Srpske", rekao je Govedarica, te dodao da je Srpskoj potreban zakon o ispitivanju porijekla imovine.



