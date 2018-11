Pismo koje je predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik uputio predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu ne predstavlja stav Predsjedništva Bosne i Hercegovine, niti odslikava zvaničnu politiku Bosne i Hercegovine.

Pismo se može posmatrati jedino i isključivo kao pojedinačni stav Milorada Dodika.



U pismu je izneseno nekoliko proizvoljnih i netačnih ocjena.



Navedeno je da 25. novembar Dan državnosti Bosne i Hercegovine nije „regulisan bilo kakvom relevantnom odlukom kao praznik“, što je netačno.



Dejtonskim mirovnim sporazumom je predviđen kontinuitet pravnih propisa Republike Bosne i Hercegovine, sve dok Parlamentarna skupština BiH po nekom pitanju ne odluči drugačije. Budući da to do danas u slučaju zakona o praznicima nije urađeno, moraju se primjenjivati zakoni koji su važili u Republici Bosni i Hercegovini. To znači da se 1. mart zakonski obilježava kao Dan nezavisnosti, a 25. novembar kao Dan državnosti Bosne i Hercegovine. To je svojom odlukom 2017. godine potvrdio i Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Stoga nepriznavanje ovih praznika predstavlja kršenje zakona.



U pismu je navedeno i da Bosna i Hercegovina nije donijela „nikakvu odluku o učlanjenju u NATO-u“.



I to je netačno. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila je 28. septembra 2005. godine Zakon o odbrani, u čijem članu 84. se jasno i precizno navodi: „Parlamentarna skupština, Vijeće ministara, Predsjedništvo, te svi subjekti odbrane, u okviru vlastite ustavne i zakonske nadležnosti, provest će potrebne aktrivnosti za prijem Bosne i Hercegovine u članstvo NATO-a“.



Također, u junu 2009. godine, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović je u ime Predsjedništva BiH podnio generalnom sekretaru NATO-a zahtjev za prijem Bosne i Hercegovine u Akcioni plan za članstvo (MAP), navodi se u saopćenju za javnost Kabineta člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefika Džaferovića.





