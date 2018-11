Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je Srni da je predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik zastavu Republike Srpske odnio u Predsjedništvo BiH da pokaže da ta zajednička institucija nije vlasništvo jednog naroda te napravila usporedbu sa ubistvom srpskog svata u martu 1992. godine.

Na pitanje Srne da prokomentariše sinoćnje uklanjanje zastave manjeg bh. entiteta ispred kabineta predsjedavajućeg Predsjedništva BiH u Sarajevu, Cvijanovićeva je rekla da su ta dešavanja, nažalost, u potpunosti razotkrila kako funkcionišu stvari na nivou BiH.



"Milorad Dodik je zastavu Republike Srpske unio u zgradu Predsjedništva BiH u skladu sa svojim ubjeđenjem da ako je BiH zajednička, kako nam uporno govore, onda Republika Srpska i njeni interesi moraju biti adekvatno zastupljeni i poštovani. Taj stav je dobio ogromnu podršku među građanima Republike Srpske na proteklim izborima i on je to učinio dostojanstveno u po bijela dana. Činjenica da je zastava uklonjena u po noći, kada se sva kriminalna djela obavljaju, najbolje oslikava mračni ambijent u koji je član Predsjedništva iz reda srpskog naroda došao da radi", istakla je predsjednik Srpske.



Ona je ocijenila da poruka koja se time poslala Republici Srpskoj nije tek neki incident i "ne treba je olako uzimati".



"Sjetit će se mnogi krvave svadbe iz 1992. godine kada je u tom istom Sarajevu ubijen svat i zapaljena srpska zastava, čime je odaslana poruka po čijoj mjeri se kroji BiH i kome u njoj nema mjesta. Dvadesetšest godina kasnije zastavom Republike Srpske u Predsjedništvu BiH član Predsjedništva Milorad Dodik šalje jednostavnu, ustavnu i potpuno legitimnu poruku - Srbima tu pripada isto toliko mjesta koliko i drugim narodima", naglasila je Cvijanovićeva.



Nažalost, kaže ona, odgovor koji je stigao pokazuje da tu nema mjesta za sve i da to nije formula po kojoj funkcioniše Sarajevo.



"To još više treba da nas u Republici Srpskoj drži okupljenima oko interesa RS, da radimo na njenom jačanju, da čuvamo stabilnost njenih institucija i da uporno i neumorno razvijamo svijest o važnosti njenog očuvanja", poručila je predsjednica Republike Srpske.





