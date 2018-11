Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas Srni da je ispravna odluka ministra odbrane BiH Marine Pendeš da ne odobri upotrebu počasnog voda Oružanih snaga BiH povodom obilježavanja dana državnosti BiH, pošto 25. novembar nije dan državnosti i nikada nije donesena takva odluka.

Milorad Dodik / 24sata.info

"Što se tiče same odluke u vezi sa tim, apsolutno mislim da je to u redu, jer 25. novembar nije dan državnosti i nikad nije donesena takva odluka. To je, očigledno, isključivo praznik koji samo guraju Bošnjaci i u tom pogledu je to samo još jedna spekulativna priča koja se želi nametnuti svima", rekao je Dodik, upitan da prokomentariše informacije da Pendešova nije odborila postrojavanje počasnog voda Oružanih snaga BiH povodom obilježavanja dana državnosti BiH.



Dodik je pojasnio da Predsjedništvo BiH treba da odobri upotrebu jedinica Oružanih snaga BiH, pa i počasnih.



"U tom pogledu, mislim da je uspostavljena praksa da se to radi u nekoj proceduri u vezi sa ministarstvima. Sve je učinjeno da se Predsjedništvo razvlasti od onoga što ima poziciju u Ustavu, tako i po tom pitanju", istakao je Dodik.



On je naglasio da nema namjeru da traži upotrebu počasne jedinice Oružanih snaga BiH ni na Dan Republike Srpske 9. januara, zato što Srpska ima svoju počasnu jedinicu.



"Republika Srpska ima počasnu jedinicu koja će odati počast Srpskoj, njenim institucijama i njenom predsjedniku. Smatram da 25. novembar, koji oni forsiraju, nije državni praznik i treba da bude bez počasne jedinice", rekao je Dodik.





(24sata.info)