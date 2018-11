Predsjednik Narodne Skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da Vijeće naroda Srpske umnogome blokira rad i odluke republičkog parlamenta, te stalnim potezanjima vitalnog nacionalnog interesa usporava zakonodavnu vlast u Srpskoj.

Nedeljko Čubrilović / 24sata.info

Čubrilović je za "Glas Srpske" precizirao da zbog blokade Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Srpska ne može da ukine smrtnu kaznu i proglasi glavni grad, što je zloupotreba instituta zaštite vitalnog nacionalnog interesa kako bi se opstruisalo donošenje rješenja koja uopšte ne zadiru u tu oblast.



"Da bi praktično došlo do izmjena Ustava koje su nametnute odlukom visokog predstavnika iz 2002. godine kojom je formirano Vijeće naroda, morali bismo da te izmjene usvojimo u Narodnoj skupštini i da ih potom usvoji Vijeće naroda. Za tu odluku moramo obezbijediti dvotrećinsku većinu u Vijeću. Dakle, u Klubu Bošnjaka u Vijeću naroda promjenu Ustava moralo bi da potvrdi najmanje pet Bošnjaka", rekao je Čubrilović.



On je istakao da je Narodna skupština, uprkos raznim neparlamentarnim metodama opozicije, u prošlom mandatu uspješno okončala sva zasjedanja, čime je pobijedila demokratska snaga većine i vladavina prava.



"U Narodnoj skupštini će i u narednom periodu biti vođena demokratska rasprava o svim pitanjima bitnim za građane, ali niko neće moći da pod plaštom navodnih demokratskih prava opstruiše i razgrađuje parlamentarni život u Srpskoj", poručio je Čubrilović.



On je ponovio da će u nastavku prve sjednice Narodne skupštine biti izabrani potpredsjednici parlamenta, te da bi po njenom završetku, vjerovatno 5. decembra, trebala da počne nova, posebna sjednica kako bi se kompletiralo skupštinsko rukovodstvo izborom generalnog sekretara i delegata za Vijeće naroda Srpske i Dom naroda parlamenta BiH.



"U izbor nove vlade i promjenu Zakona o Vladi ne možemo ući dok ne bude konstituisano Vijeće naroda", podsjetio je Čubrilović.



Govoreći o isključenju iz DNS-a i njegovoj smjeni sa mjesta zamjenika predsjednika stranke, Čubrilović je ponovio da je na tom planu optužen bez ijednog dokaza da je učestvovao u smjenama kadra te stranke, iako je to uradila Vlada Srpske.



Čubrilović je rekao da je formalno-pravno i dalje član DNS-a do odluke Glavnog odbora stranke, čija sjednica još nije zakazana, te dodao da će on i ostali koje su pokušali da "ispišu iz DNS" ostati vjerni principima stranke oko kojih su se okupili 2000. godine.



On kaže da su počeli lobiranja i "kupovina" članova Glavnog odbora da se potvrdi odluka Predsjedništva DNS-a o njegovoj smjeni, naglasivši da su potrese u ovoj partiji izazvali oni koji imaju novac i došli su u DNS da ostvare svoje lične interese.



Čubrilović je poručio da će sa istomišljenicima učiniti sve da se DNS vrati prepoznatljivim izvornim principima i sačuva ova partija, ali da se plaši da su nemoćni ukoliko je "neko nekome prodao stranku".





