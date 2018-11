Premijer Federacije BiH Fadil Novalić je, uime Vlade FBiH i svoje lično, građanima Bosne i Hercegovine uputio čestitku povodom 25. novembra Dana državnosti BiH.

Arhiv / 24sata.info

- Bosna i Hercegovina je u hiljadugodišnjoj historiji imala mnogo značajnih dana, ali jedan je po svemu poseban, a to je 25. novembar, Dan državnosti kojim su potvrđeni njena državnost i kontinuitet s jasno izraženom voljom njenih naroda i građana da bude zajednica onih koji u njoj žive, dovoljno prostrana da svi mogu ostvariti punu ravnopravnost.



Ove godine s ponosom obilježavamo jubilarnu 75. godišnjicu Prvog zasjedanja Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH) održanog u Mrkonjić-Gradu, svjesni svih iskušenja koje smo prošli i koja prolazimo, ali i onih koja nas čekaju u borbi za njenu punu afirmaciju, dobrobit i napredak svih njenih naroda i građana. To podrazumijeva nastavak borbe za održanje njenog teritorijalnog suvereniteta, integriteta i historijskog kontinuiteta.



Uvjeren sam da će i oni koji Bosnu i Hercegovinu u ovom trenutku vide i žele učiniti drukčijom, zemljom za ostvarenje svojih interesa i ciljeva, bilo da se oni iskazuju unutar zemlje ili izvan njenih granica, shvatiti da je ovo država koja svoju budućnost ima samo kao zajednica svih naroda i građana koji u njoj žive i koja je zahvaljujući tome i opstala više od hiljadu godina.



Poručujem svima da je izgradnja naše jedine domovine i zajednice, na dobrobit svih nas, jedini put kojim ova zemlja treba i mora koračati, ostvarujući svoje historijske težnje i u kojoj će svi skupa raditi na očuvaju zajedništva, poštujući tuđe i drugačije. To je put ekonomskog razvoja i prosperiteta svakog njenog građanina, put koji nas vodi ka punopravnom članstvu u zajednici evropskih država kojoj povijesno i pripadamo.



S ponosom vam čestitam Dan državnosti i pozivam vas da svi zajednički radimo na stvaranju bogatije, uređenije, ljepše i prosperitetnije, naše Bosne i Hercegovine -, kaže se u čestitki Novalića, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.





(fena)