Savez nezavisnih socijaldemokrata nije ništa drugo ni očekivao od ljudi poput ministra za spoljnu trgovinu i ekonomske odnoe u Savjetu ministara Mirka Šarovića nego da će svim silama i po svaku cijenu do posljednjeg pokušavati da čuvaju fotelje, izjavio je portparol ove stranke Radovan Kovačević.

Radovan Kovačević / 24sata.info

"Fotelje su jedino što oni vide u politici. S druge strane, ne vide da su im građani Republike Srpske poručili da to što su oni radili u tim foteljama nikako ne odgovara interesima građana Srpske. Upravo zbog toga su na nedavno održanim izborima doživjeli najkatastrofalniji poraz u svojoj istoriji", rekao je Kovačević.



Prema njegovim riječima, Šarović i ostali u Sarajevu moraju da shvate da je Milorad Dodik za posao koji je do sada radio kao predsjednik Republike Srpske dobio rekordnu podršku građana Srpske i više od 370.000 glasova ljudi koji žele da se politika Republike Srpske na nivou BiH i te kako promijeni.



"Iz tog razloga, Milorad Dodik će kao srpski član Predsjedništva BiH predvoditi tim Republike Srpske na nivou BiH koji će raditi apsolutno drugačije od onoga što su do sada radili Mirko Šarović i njegove kolege, a što nikako nije bilo u interesu Srpske i njenih građana", poručio je Kovačević.



Ministri spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, inostranih poslova i ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Mirko Šarović, Igor Crnadak i Dragan Mektić poručili su danas da će ostati na svojim pozicijama u punom kapacitetu sve dok ne bude izabran novi saziv Savjeta ministara.





