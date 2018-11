Dragan Mektić nakon sjednice Savjeta ministara BiH odgovarao je na pitanja novinara o aktuelnim problemima u BiH, između ostalog i o pozivu Milorada Dodika, predsjedavajućeg Predsjedništva BiH da srpski predstavnici u zajedničkim institucijama podnesu ostavke.

Dragan Mektić / 24sata.info

"Dodik mora da bude svjestan da se ne može ponašati kabadahijski. Stvar ovih ljudi koji rade nije stvar Dodika. Oni su izabrani po procedurama. Sve ostale ocjene su neodgovorno ponašanje. Šta, treba da stane život ljudi zato što je otišao u Sarajevo. Pozivam sve da ne podnesu ostavku. Dodik traži da svako sebi puca u glavu".



Kaže da je Dodik privatizovao RS i odlučivao o životima ljudi u RS, da u Sarajevu neće moći tako.



"Nisu ovi ljudi u najmu Milorada Dodika. Dodik baca dimne bombe, ni on ne vjeruje u to".



Između stalog bilo je i pitanje zašto vojnici i policajci nemaju kolektivno osiguranje.



“Ne mogu Vam odgovoriti na to pitanje, samo mogu reći da bih ja podržao to i pozvao sve one koji mogu doprinijeti tome da se obezbijede finansijska sredstva za tako nešto. Nemam procjenu koliko bi to bilo novca, ali to bi bio podstrek policajcima da država stoji iza njih”, odgovorio je Mektić



O Pravilniku o policijskim uniformama kaže da su se dogovorili da se djelimično udovolji svima i onima koji ih proizvode.



O migrantskoj krizi



Na pitanje da pojasni jutrošnju izjavu da postoji informacija da u BiH ima 12 migranata za koje postoji sumnja da su povezani s terorizmom, Mektić je odgovorio da on stalno govori da se vodi računa o tome i da se može desiti da ima i takvih osoba.



“Takve osobe u koje sumnjamo stavljamo ih u centre i istražujemo ih. Mi smo registrovali jedan broj tih osoba i mi radimo dio operativnog posla. Ako ih otkrijemo kao stvarnu prijetnju oni će biti protjerani iz BiH”, pojasnio je Mektić.



Na pitanje da li je već bilo identifikovanih, Mektić je odgovorio da je to broj u koji sumnjaju i vrše provjeru.





(NN)