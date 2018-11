Milorad Dodik izjavio je danas da će i kao član Predsjedništva Bosne i Hercegovine putovati s pasošom Srbije.

arhiv / 24sata.info

- Nemam šta da mijenjam, ja sam Srbin. Više volim Srbiju, nego BiH. BiH je moje radno mjesto i ništa više – ustvrdio je on.



Nije, kaže, spreman da pristane na stereotipe, koje su promovisali stranci, da je BiH "nešto što nam treba biti sveto“.



- Mi smo u BiH silom međunarodnog sporazuma, a taj sporazum je upravo urušila međunarodna zajednica. Gotovo da nema mnogo elemenata koji bi trebalo da nas zadrži u BiH...Ne sporimo BiH kako to piše u Ustavu, a svaku drugu, antidejtonsku BiH sporimo i to ćemo raditi gdje god bili – ustvrdio je on u izjavi novinarima u Banjoj Luci.



Pozvao je srpske kadrove u institucijama i organima BiH da podnesu ostavke, navodeći da se to odnosi i na SIPA-u.



- Oni moraju da znaju da nemaju moje povjerenje. Pozivam ih sve da podnesu ostavke. Neki od njih, možda, mogu da ostanu, to ćemo da vidimo. Oni koji to ne urade, naćemo načina da ih sklonimo s dužnosti – rekao je on i naveo da to nije osveta, već podsjeća da ti ljudi, kako kaže, ako žele da budu njegovi saradnici moraju da se dokažu.



Kritikovao je rad Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) BiH, jer je, kako tvrdi, radila protiv RS, a najavljuje da će predložiti zakon po kojem će se promijeniti mnoge stvari vezano za tu službu.



Naglasio je da entitet RS ima pravo da štiti svoj ustavni poredak i to će raditi novoformirani Savjet za zaštitu ustavnog poretka RS-a.



- Protiv svakoga ko bude urušavao ustavni poredak će se provoditi niz mjera – naveo Dodik.



Tvrdi da RS ima pravo na obavještajno praćenje svih onih koji su protiv njenog ustavnog poretka.

(FENA)