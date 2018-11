Hrvatska je najveći zagovornik europskog puta Bosne i Hercegovine, ali ustraje na stvarnoj ravnopravnosti, pravima Hrvata kao najmanjeg konstitutivnog naroda, rekao je hrvatski premijer Andrej Plenković u utorak, na dan kad je u BiH prisegnulo novo predsjedništvo.

"Pozicija Hrvatske je sasvim čvrsta i jasna i prije izbora i sve ove godine i nakon izbora", odgovorio je Plenković upitan ima li pomaka u stajalištu Hrvatske prema BiH nakon rasprave održane u ponedjeljak u Bruxellesu na Vijeću za vanjske poslove.



Plenković je u utorak "ekstenzivno" razgovarao s hrvatskom ministricom vanjskih i europskih poslova Marijom Pejčinović Burić koja je u ponedjeljak u Bruxellesu svojim kolegama po dužnosti prenijela zabrinutost Hrvatske za položaj Hrvata u BiH, odnosno za njihovu legitimnu zastupljenost u svim tijelima vlasti, prenosi Hina.



"Smatramo da je nužno donijeti novi izborni zakon, referirati se na sve ono što je relevantno u presudi Ustavnog suda u slučaju (Bože) Ljubić, poštivati načelo jednakopravnosti sva tri konstitutivna naroda", rekao je.



"Nužno je izbjegavati scenarije u kojima teritorij Federacije BiH na kojem većinski konstitutivni narod, a to su Bošnjaci, bira drugom konstitutivnom narodu, a to su Hrvati, njihovog člana Predsjedništva", rekao je Plenković.



"To nije dobro za povjerenje među narodima", a nije dobro ni za "funkcioniranje institucija vlasti", dodao je.



Po riječima hrvatskog premijera, dok se taj problem ne riješi Hrvatska će ga problematizirati.



"Bez te stvarne ravnopravnosti, a ovdje govorim o pravima Hrvatima kao najmanjeg konstitutivnog naroda, Hrvatska to pitanje jednostavno neće pustiti, već će ga iznositi na svim relevantnim forumima. Smatramo da smo apsolutno u pravu i da je to u interesu kvalitetnog funkcioniranja Bosne i Hercegovine nama bitne i susjedne države ", rekao je Plenković.



Ponovio je kako je Hrvatska najsnažniji zagovornik europskog puta BiH te da BiH "nema većeg zagovornika, saveznika i prijatelja" od Republike Hrvatske.

