Filmski redatelj Emir Kusturica izjavio je večeras u Istočnom Sarajevu da će članu Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Miloradu Dodiku uvijek pomoći savjetima koji su za dobrobit građana Republike Srpske i BiH.

Foto: Arhiv

Komentarišući Dodikove najave da će ga imenovati za savjetnika u Predsjedništvu BiH, Kusturica je rekao da je on njegov stari savjetnik - zvanično i nezvanično.



"Ja sam njegov vječni savjetnik. On je samo obnarodovao što se već dešava pet-šest godina", rekao je Kusturica novinarima nakon prijema u zgradi Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu koji je Dodik priredio povodom inauguracije.



On je dodao da nema prioriteta kada je riječ o savjetničkoj funkciji.



"Nisam političar da mogu o tome da pričam", rekao je Kusturica.





(24sata.info)