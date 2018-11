U Centrali Stranke demokratske akcije (SDA) okončan je sastanak predstavnika Stranke demokratske akcije i Socijaldemokratske partije (SDP) BiH nakon kojeg su se novinarima obratili predsjednici stranaka Bakir Izetbegović i Nermin Nikšić.

- SDA smatra da imamo jednu veoma ozbiljnu situaciju udržavi i regionu, koja traži snažan odgovor i snažan blok probosanskih stranaka, tako da smo SDP-u ponudili jednu jaku koaliciju koja bi se pružila od vrha države, preko entiteta do kantona, u koju bi ušli SDA, SDP, DF i po potrebi manje stranke, rekao je Izetbegović.



Izetbegović je rekao i da SDA, bez obzira na epilog aktuelnih pregovora o formiranju vlasti u kantonima, još uvijek predlaže da se ovakav blok napravi na nivou entiteta i države.



- Bez obzira kako će se završti stvari na nivou kantona, SDA i dalje predlaže da se napravi ovakva koalicija na nivou entiteta i države. Mislim da se bošnjačka i bosanska komponenta mogu naći u 99 posto bitnoga u ovoj zemlji. To su evropski put, NATO, masovna izgradnja i pomirenje – izjavio je Izetbegović.







Predsjednik SDA je, govoreći o pregovorima o formiranju vlasti u kantonima, ponovio da je ta stranka pobjednik na svim nivoima te da se pravi presedan koji unosi novi haos u odnose u BIH.



- Mi smo apelovali SDP da ne ide u tom smijeru. SDP ima pravo na svoje odluke, a mi imamo pravo da procijenimo da one nisu dobre, da bi bilo mnogo korisnije da napravimo jednu kompaktnu vlast od kantona do države – kazao je Izetbegović.



Naveo je da u BiH postoje četiri komponente.



- Srpska i hrvatska su se već dogovorile i ujedinile. Postoji bošnjačka koju u većini slučajeva predstavlja SDA, a četvrta komponenta su ljevičari ili građanske stranke. Ta bosanska i bošnjačka komponetna se mogu naći u 99 posto bitnoga za BiH, naveo je Izetbegović.



Izetbegović je izjavio da je od Nikšića zatražio da se prestane sa postizbornom kampanjom protiv SDA te da je potreban jak probosanski blok koji će zaustaviti napade na državu BiH.



- Treba zaboraviti međusobna rivalstva i napraviti jedan jak front – dodao je.



SDP ostaje pri ranijem stavu



Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić kazao je da se ova stranka odazvala na poziv SDA, te da se danas razgovaralo o vrlo korektnoj ponudi SDA.







- Sastanak nije bio kurtoaznog karaktera, razgovarali smo o vrlo konkretnim stvarima, ocijenio je Nikšić.



Kako je kazao, SDP ostaje pri svom stavu.



- Mi idemo u kantonima u formiranje skupštinskih većina i vlada, SDA će vjerovatno i sama krenuti u neke aktivnosti kada su u pitanju kantonalne skupštine, kazao je Nikšić.



Naveo je da je iznio stav SDP-a da ne razgovara ni sa kim o formiranju federalne i državne vlasti.



- Pitanje svih pitanja za nas je to da čekamo odluku CIK-a BiH o popunjavanju Doma naroda FBiH", istakao je Nikšić, te poručio da ukoliko bi ta odluka bila neustavna, to će biti crvena linija preko koje SDP BiH neće preći, rekao je Nikšić I dodao:



- To bi za nas značilo podjelu BiH na tri etničke državice i mi smo spremni učiniti sve da takvu odluku blokiramo i tražimo svoja prava na svim pravnim instancama u ovoj zemlji, poručio je predsjednik SDP-a BiH.



Zahvalio je predstavnicima SDA na gostoprimstvu i ocijenio da su razgovori bili korektni, ali da SDP ostaje pri svom stav.



- Nećemo iznevjeriti partnere sa kojima smo krenuli u formiranje kantonalnih skupština", zaključio je Nikšić.



Na upit novinara znači li to da je ostavljen prostor za koaliranje SDP-a i SDA na federalnom i državnom nivou, Nikšić je poručio kako "danas nismo ovdje došli da donesemo bilo kakvu odluku".



"SDP će na svojim organima donositi odluke koje se tiču stranke. Ovdje je bila više nego korektna ponuda SDA, na koju smo mi odgovorili, zahvalili se. Radimo priču o kantonalnim skupštinama. O višim nivoima ne razgovaramo u ovom trenutku dok ne bude odluka o Domu naroda. Šta će biti nakon toga, koja će biti sudbina u vezi sa kantonalnim pričama, kako će se dalje razvijati situacija, nešto je o čemu ćemo donositi odluku. Nije ova delegacija tu da promijeni odluke organa SDP-a, koje su svima jasne", naveo je Nikšić.





