Radit ćemo na tome da pokušamo napraviti konsenzus bez međunarodnog intervencionizma, kazao je danas u Sarajevu novinarima novi predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik, nakon konstituirajuće sjednice kolektivnog šefa države.

Milorad Dodik / 24sata.info

- Vjerujem da ćemo, bez obzira što smo iskazali različite pristupe o važnim pitanjima, uspjeti da u Predsjedništvu obezbijedimo dijalog i razgovor o tim pitanjima - rekao je Dodik.



Ističe kako je njegov osnovni cilj se BiH vrati suverenitet tako što će se prekinuti funkcija visokog predstavnika i udaljiti stranci iz Ustavnog suda.



- Ukoliko toga ne bude, ja ne vidim razloga da se na nekim drugim pitanjima troši energija, ako već nismo spremni da BiH putem svog demokratskog kapaciteta obezbijedi upražnjavanje narodne volje u skladu s ustavnim propisima - poručio je Dodik.



Prema njegovim riječima, intervencionizam koji smo do sada imali „bio je štetan za BiH i nije ništa posebno dao“.



- Napravljen je sistem pat-pozicije i ja želim ovdje da se taj sistem deblokira, ali on sigurno neće moći biti deblokiran novim intervencionizmom bilo kojeg ambasadora i njihovim miješanjem u rad institucija poput tužilaštava, sudova itd. Dakle, morat ćemo da dolazimo do autentičnih odluka ili druge odluke nećemo moći da prihvatimo - kazao je Dodik.



Naglašava kako je na poziciju člana Predsjedništva BiH izabran na prostoru RS, i to uglavnom glasovima Srba.



- Ja ovdje dolazim kao srpski član Predsjedništva i moja orbita jeste provođenje politike RS-a, koja je poznata, a to je poštivanje Ustava BiH bez njegovih derogacija. U svakom slučaju, bit će prilike da na nekim važnim pitanjima to naravno i pokažem - ističe Dodik.



Napominje kako neće raditi ništa na štetu drugih, ali da neće ni dozvoliti da se ta šteta čini njegovom narodu i RS-u.



- A svakako ne treba očekivati da ću ja kao član Predsjedništva imati različit stav na multilateralnim ili regionalnim skupovima od Srbije. Ja Srbiju smatram zemljom koja je matična za naš narod i u tom pogledu ćemo dijeliti te politike. Opet, ne na štetu nekoga drugoga, trećega ili bilo koga drugoga - dodaje Dodik.



Navodi kako želi da iskaže svoje opredjeljenje za regionalnom saradnjom i uspostavljanjem mira, a „ključno mjerilo uspjeha u ovom vremenu bit će da očuvamo stabilnost i mir“.



- Ali mislim da stabilnosti i razvoja nema s prisutnim međunarodnim intervencionizmom. Moramo riješiti neka pitanja i u tom pogledu otvoriti BiH i osloboditi je od nametnutih procedura, onemogućiti da procedure budu prepreka za bilo koje investicije. Unaprijed sam spreman da potpišem sve i jednu odluku za razvojne programe u FBiH, ukoliko se to mene tiče. Ali isto tako ću to tražiti i od drugih kolega da to učine odmah i za RS - kaže Dodik.



Potcrtava kako nosi negativna iskustva u smislu da je RS odmah prihvatila i dala saglasnost za rekonstrukciju Kliničkog centra u Tuzli, dok kad je u pitanju bio Klinički centar u Banjaluci, tada nije bilo saglasnosti druge strane.



- Ili kad smo htjeli da pravimo gasovod, ovdje u Sarajevu nismo dobili dozvolu da ga provedemo ispod Drine. Te stvari naravno neću tolerisati. Ja mislim da je to ispravno. To nikome ne šteti. Mi hoćemo da gradimo gasovod koji se kači na gasovod sa Srbijom i hoćemo odmah dozvolu za tu vrstu priče. Ukoliko tih dozvola nema, ja ne vidim razloga da nešto radim ovdje, jer nisam došao da se slikam, putujem i uzimam dnevnice - poručuje Dodik.



Na novinarski upit kako vidi rješenje hrvatskog pitanja u BiH u duhu dejtonskog Ustava, Dodik odgovara da se svi trebaju vratiti na dejtonske kategorije, i tada ne bi postojalo ni hrvatsko, ni srpsko ni bošnjačko pitanje.



- Tamo je to sve riješeno, ali nekada neki Hrvati prije Čovića i hrvatska država je napustila taj koncept dejtonske konstitutivnosti i „zavalila“ u suštini Hrvate u nezavidnu poziciju. Ja ću se vratiti na izvorne odrednice Dejtona, a to znači da BiH čine i sastavljaju dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Iz toga se izvlači sve - govori Dodik.



Nakon što ga je novinarka Nove TV iz Zagreba upitala na koga konkretno misli kada kaže je Hrvatska „zavalila“ Hrvate u nezavidnu poziciju, Dodik je odgovorio:



„Vaše politike koje su ostavile Hrvate u BiH prije 10-15 godina potpuno nezbrinute i prepuštene same sebi, gdje su visoki predstavnici derogirali prava Hrvata u FBiH. Ali, to nije pitanje za mene, to je pitanje odnosa u FBiH i odnosa bošnjačkog i hrvatskog naroda“.



Dodik je ponovio da je član Predsjedništva BiH u ime RS-a i da će kao takav isključivo štititi, braniti i promovisati interese RS-a, bez štete za hrvatski i bošnjački narod.



- Ja mislim da je to moguće i tako ću i raditi - dodao je Dodik.





